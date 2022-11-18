世界盃2022｜開賽48小時前再「轉軚」　卡塔爾球場禁酒

2022卡塔爾世界盃決賽週舉行在即，主辦國卡塔爾原本雖曾就禁酒「鬆綁」，但啤酒售價貴、每人限購4杯、限定特定範圍買酒等本已令多國球迷怨聲載道；當局最新更加決定「落閘」，全面禁止世盃場館內賣酒，各球迷如今連僅餘的百威啤酒（Budweiser）也無法享用，只能飲用非酒精飲品Budweiser Zero。



卡塔爾作為一個保守的伊斯蘭教國家，法律禁止在公眾場所飲酒。只有持有許可證的外國居民（不包括遊客）才能夠買酒、拿回家中飲用；外國遊客聚集的高檔酒店和餐廳可以銷售酒類飲品，但價格往往十分昂貴。

早前，多哈政府因應舉行世界盃放寬一些限制，包括劃定球迷區，內有攤位售賣啤酒，在場館外亦設有百威的宣傳攤位賣酒；不過，近日百威也遭當局要求將場外攤位搬往離場館更遠的地方，以免構成潛在的安全問題。

百威啤酒（Budweiser）是本屆世界盃的官方贊助商。在球場和球迷區內，一杯500毫升的百威啤酒售價為約11.6英鎊（約108港元），無酒精「啤酒」售價為約7英鎊（約65港元）。有不少球迷和網民早已批評，只有百威啤酒喝本已不是味兒，如今卻恐面臨一屆無酒精的世界盃。

「特權人士」有豁免？

持世盃門票的球迷，如今若想要飲酒的話，餘下的選擇是前往當地的酒店享用，但在酒店的啤酒價格不菲，一支330亳升的啤酒就要11.26美元（約88.26港元）。這是因為銷售酒精飲品需要繳納一筆特殊的「犯罪稅」（sin taxes），稅率高達100%，此項措施由該國海關總署於2019年1月1日簽發生效。

事實上，是次的禁酒令並不是全面性的安排。據最新的消息指出，啤酒仍將在為國際足協官員和其他貴賓預留的豪華套房內供應，成為特權階層的「世盃福利」。