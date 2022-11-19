卡塔爾世界盃︱浮華建築點綴沙漠之國，卡塔爾有幾豪？

作為一個地小人少的海灣國家，卡塔爾（台譯，卡達）因2006年多哈亞運進入了國際鎂光燈，時隔16年再度主辦國際大型體育活動。對於港人而言，這個地點更常見是一個轉機地，卡塔爾近10數年大興木土，重金打造的建築地標，可謂今屆世界盃以外的炫目之處。



卡塔爾國土大範圍為沙漠，卡塔爾人世世代代都是遊牧民族，因此不像連接歐亞的伊斯蘭國家般擁有眾多的宗教文化建築、歷史遺跡。國土面積僅1.15萬平方公里，三面被波斯灣海水環抱，在20世紀初，多哈這個寂靜的漁港擁有多達350艘漁船，人們主要以採珠及捕漁維生，但之後日本發明了珍珠養殖，加上受到1930年代大蕭條衝擊，卡塔爾的經濟受嚴重影響。但在1940年代，卡塔爾 發現高質量石油及天然氣儲備後，卡塔爾憑着石油出口，在二戰後搖身一變成人均GDP位居世界前列的富國。

位於波斯灣海岸的多哈，民眾和遊客其中一個消遣就是「晚間船P」。（AP）

卡塔爾在七世紀是阿拉伯帝國的一部分，歷史上曾經歷巴林與沙特阿拉伯、鄂圖曼帝國及英國統治。到了1971年9月，卡塔爾才從英國殖民獨立，並收回西方壟斷的石油主權，走向富國之路。

變得富裕後的卡塔爾一直致力大興土木，首都多哈是全國重心所在，政治、經濟、交通、文化中心都滙聚於當地，而且該國逾八成人口都居住在多哈及其巿郊。卡塔爾國王在這座沙漠之城建起最高、最宏偉的摩天大樓，鏡面閃爍的商廈、酒店，晚上都亮起五光十色的燈，驟眼看來有點像澳門賭場百家爭艷。

卡塔爾世界盃2022開幕在即，11月18日，球迷們在卡塔爾多哈海邊狂歡慶祝。（AP）

金光閃閃的海岸線與天際線

卡塔爾浩大的填海造地工程，也是奢華之作。其中，在多哈對開的「卡塔爾之珠」（又稱珍珠島，The Pearl-Qatar）是一個面績約400萬平方公里的人工島，有公路連接至主島，整個建造計劃估計達150億美元，提供約18,800個住宅單位，供45000人居住。

人工島設計呈兩個馬蹄形，「馬蹄」內成了一艘艘豪華郵艇的避風港，而且接駁另外八座私人小島，供富豪們購買及自行建設。從飛機鳥瞰這座城巿，珍珠島的圓滑的弧形線條相當起眼。

「卡塔爾之珠」為多哈沿海一項奢華的建築項目，馬蹄形內成了一艘艘豪華郵艇的避風港。

作為一個年輕的國家卡塔爾，其獨立與發展雖然是數十年的事，基於以往遊牧的特性以及沙漠的地勢，在巿中心沒有像其他中東伊斯蘭國家般擁有太多古老痕跡。另一邊，海灣富國近年的「建築競賽」，為沉悶的沙漠國添上富豪氣派，阿聯酋杜拜有哈里發塔與帆船酒店、阿布紥比有羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）。就算是國土小小的卡塔爾，街頭巷尾都可能是大師級作品。

過去20年，外型浮誇的當代建築從多哈開始拔地而起，充滿時代感的地標都是由國家重金禮聘著名建築大師打造，包括貝聿銘、Jean Nouvel、Zaha Hadid等。行過路過勿錯過，球迷來到卡塔爾看球賽大可趁機參觀這些超豪地標，欣賞當代建築美學。

Zaha Hadid的南部體育場（Al Janoub Stadium）：

首先要說今屆世界盃八個球場之一的南部體育場（Al Janoub Stadium），位於距離多哈20公里外的沿海城巿沃克拉（Al Wakrah），由已故英籍伊拉克裔女建築師Zaha Hadid設計，全白色及流線形設計極具Zaha Hadid的風格，以該國極具象徵性的阿拉伯珍珠漁船作設計靈感，設計構思在2013年底亮相，翌年起啟建，直至2019年落成，整個工程耗資21億卡塔爾里亞爾（約45億港元）。

相比起同樣出自這位建築女帝手筆的香港理工大學賽馬會創新樓（2013年竣工），耗資約2.49億港元，南部體育場可謂超豪之作。

Jean Nouvel的卡塔爾國家博物館（National Museum of Qatar）：

除了球場，在2019年3月才建成開幕的卡塔爾國家博物館（National Museum of Qatar），也是到訪多哈難以遺漏的景點。這朵屹立於巿中心的「沙漠玫瑰」同樣出自普立茲克獎法國建築師Jean Nouvel，以互鎖的圓盤形，構成玫瑰花瓣般的形態，除了外型宏偉獨特，內部圓盤形平面亦構成了投射屏，讓參觀者感受沉浸式體驗沙漠與中東文化之美。

卡塔爾與沙漠、動植物、遊牧民族和悠久的傳統有著深厚的關係。為了融合這些對比鮮明的故事，我需要一個像徵性元素。最終，我想起了沙漠玫瑰的現象：結晶形式，就像微型建築事件一樣，通過風、鹽水和沙子的作用從地下冒出來。 Jean Nouvel

貝聿銘的多哈伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art, Doha）：

另一座出自名師之手的就是座落於阿拉伯海灣之上的多哈伊斯蘭藝術博物館，幾何形構成一座現代金字塔，正是美籍華裔建築師貝聿銘生前的最後傑作，也被喻為阿拉伯半島的最美標誌。

據說，當時卡塔爾國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）邀請已半退休的貝聿銘設計伊斯蘭藝術博物館，雖然提供了海濱（Corniche）多個選址，但都一一被貝聿銘拒絕了，原因是他不想美術館被任何建築物遮擋。於是財力雄厚的卡塔爾國王下令在海濱對開位置興建一座人工島，並以一條道路連接。整個項目斥資3億美元（約23.4億港元），也成了貝聿銘以91歲以齡完成的「封刀之作」。

伊斯蘭藝術博物館建於一座專為其興建的人工島之上，大道由原海岸線延伸開去，夾道種植了多棵棕櫚樹，以水池中倒映着博物館和棕櫚樹，有如海市蜃樓。原始的沙石顏色、拱門式凹壁，與其內部幾何形設計，都像一座極具現代風格的清真寺，也成為多哈毋庸忽略的地標。