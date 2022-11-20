澳洲總理料中國會解除貿易限制　但非一朝一夕可實現

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，又譯阿爾巴內塞）最近在印尼出席二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會面，前者表示，有信心中國會解除對澳洲的貿易限制，但認為不會在一夜之間達成。



澳洲SBS電視台報道，阿爾巴尼斯受訪時指，兩國關係需時一段時間才見到有實質改善，並稱澳中在今年聖誕慶祝建交50週年將會是重要里程碑，因此認為可以此為契機，改善及穩定雙方關係。

阿爾巴尼斯指出，澳中需要持續改善兩國關係，他希望北京方面可以撤銷對澳洲貿易的壁壘，強調中國亦需要澳洲作為貿易夥伴，形容這是一個雙贏局面，一同在雙方的利益中前進。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，惟兩國關係近年因為封殺華為及調查疫情源頭問題而陷入緊張，北京方面禁止進口澳洲酒類、牛肉、煤炭等產品。而根據澳洲外交及貿易部的數據顯示，當地與中國在今年3月的貿易額為130億澳元，較去年7月的190億澳元新高仍有一段距離。

至於鄰國新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦與習近平會談，並準備率領貿易代表團訪華。阿爾巴尼斯指出，新西蘭與中國的外交關係和澳洲不同，因此難以比較。他同時沒有提及會否在明年訪華計劃，強調需要先專注踏出改善關係的第一步。