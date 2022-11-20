李顯龍：只要保持互信良好關係　與中國合作範圍和潛能還是很大

儘管大環境變得較為複雜，只要新加坡與中國保持互信和良好的雙邊關係，兩國的合作範圍和潛能還是很大。

新加坡總理李顯龍星期六（11月19日）在總結亞太經濟合作組織（APEC）經濟領導人會議的行程並接受新加坡媒體的訪問時，提出上述觀點。



李總理在以華語回應《聯合早報》關於新中如何推動下一階段合作的提問時說：「大環境比較複雜，可是重要的是，如果我們能夠與中國保持互信及良好的國與國之間的關係，合作的範圍和合作的潛能還是很大的。」

「當然，有些範圍比較敏感，有些比較不容易推動，但是可以推動的地方其實不少，而且雙方的意願都很堅強。所以我相信，我們可以繼續加深與中國的交流。」

李總理在星期四（11月17日）與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會面，重申新中之間密切與多層面的合作關係。

李總理告訴記者，新中之間其實有很好的機制不斷深化合作，即高層次的新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC），本月初在新加坡舉行了第18次會議。「會議的結果是很豐富的，還簽署19項各種各樣的協定，並且範圍很廣泛。」

談及中美關係緊張對新中合作帶來的挑戰，李總理說，中美摩擦給我國帶來問題是「不爭的事實」。

「兩方都說我們不尋求第三國家選邊站，但是討論到具體問題時，大家都希望在國際上有多一些朋友。在這樣的情況下，我們只能盡量謹慎地向前行。其實，所有國家都知道，我們不是替任何人說話，是為了照顧新加坡的利益。」

香港行政長官李家超（左）與新加坡總理李顯龍（右）會面。（李家超Facebook）

國際區域峰會給小國機會讓大國更了解所關注議題

李總理說，新加坡友善對待所有國家，同時捍衛自身的重要利益，但不會傷害任何國家的利益。如此一來，我國與各國才有合作發展的空間。

APEC經濟領導人會議在相隔四年後再次以面對面形式舉行。這期間，李總理除了與習近平會晤，也分別在場邊與香港特首李家超和沙特阿拉伯王儲穆罕默德會面。

李總理認為，國際和區域峰會對小國的好處是讓各經濟體領導人有機會在場上和場邊面對面交流，小國也更能讓大國了解它們關注的議題。

「從小國的角度看，我們非常重視這個表達觀點的機會，並且與多名領導人會面，保持聯繫。這能讓他們聆聽到我們關注什麼課題，以及希望如何讓世界前進。」

過去10日，本區域連續舉行亞細安峰會、二十國集團（G20）峰會和APEC經濟領導人會議，中國國家主席習近平也先後與美國總統拜登和副總統哈里斯會晤。

詢及中美關係引致的地緣政治緊張局勢是否因此有所降溫，李總理說：「我不認為局勢已經降溫。我認為習拜會是一個正面的發展，但雙方在解決問題和扭轉局面上有很長的路要走。不過，至少兩國承認有必要嘗試讓關係穩定下來，並且不希望與對方碰撞，這是正面的。」

李總理已於19日下午回返新加坡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

