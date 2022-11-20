卡塔爾世界盃｜英格蘭與威爾斯同組　威廉王子的左右為難

世界盃2022在卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）上演，其中在B組，除了有美國對伊朗的政治「死對頭」大戰外，亦有英格蘭對威爾斯的英倫三島兄弟內訌，不過對於英國王儲威廉王子（Prince William）而言，他在這場比賽應支持哪一隊，就成為一大難題。



威廉王子在祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世後，繼承父親查理斯三世（King Charles III）的王儲頭銜，成為威爾斯親王（Prince of Wales），惟他本身是英格蘭足總會長，而且近日向參加世界盃的英格蘭球員頒發球衣，有威爾斯球迷對此感到不滿，批評他有「利益衝突」。

世界盃：威廉王子支持英格蘭足球多年，日前到訪該隊的集訓地，與職球員會面和頒發球衣。不過他身為威爾斯親王，有威爾斯民眾認為，他應該在對英格蘭的比賽上，站在威爾斯一方。（Eddie Keogh/The FA via AP）

不過威廉王子則強調會同時支持英格蘭和威爾斯，但強調自己從小就已經是英格蘭球迷，因此不會為了這場比賽而放棄對球隊的支持。他亦稱，如果是欖球比賽，他就會優先力撐威爾斯。

面對這個難題，英國《每日快報》（Daily Express）11月19日報道，威廉王子的妻子、王妃凱特（Catherine，Princess of Wales）可能繼承伊利沙伯二世遺下的威爾斯足總贊助人空缺。消息人士指，有關安排是皇室進一步審視贊助計劃的其中一部分。

假如這個安排可以成事，或者可以暫時平息威爾斯球迷的不滿，惟在兩隊正式碰頭時，最希望雙方以和為貴的人，很大機會就是威廉王子夫婦。