卡塔爾世界盃2022｜網民拍片控球迷村尚未完工　住一晚卻要1720元

卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃足球賽即將於香港時間11月21日凌晨開踢，不過卻有球迷PO出影片披露，官方提供球迷住宿的「球迷村」尚未完工，不僅屋外堆滿箱子、瓦礫及電纜，原先承諾的健身中心、網球場、電影院等娛樂設施也不見蹤影，甚至連床都被批評比石頭還難睡，這樣災難的住宿竟還要價一晚約1720元港幣，被球迷抨擊宛如一場「災難」。



《澳洲新聞網》、《衛報》報道，世足球迷村位於Rawdat Al Jahhaniya，坐落於賴揚體育場（Ahmad bin Ali Stadium）附近，由貨櫃搭建而成，卻要價一晚約185英鎊（1720元港幣）；一名已經入住的球迷在Tiktok上發布影片，只見屋內設施單調簡陋，屋外更堆滿廢棄工程器具和大堆瓦礫等垃圾，看起來十分不美觀。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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兩名承包商告訴《泰晤士報》，當地的施工條件非常惡劣，且貨櫃屋在沙漠氣候下難以保持通風涼爽；「房間內的空調幾乎不能運作，更慘的是不能在晚上睡覺時打開，因為就像一台戰鬥機，實在太吵。」另一個人也表示，「我從來沒有去過這麼不舒服的地方，床硬的像石頭，還不如睡地板；我們在這裏已經10天了，簡直是場噩夢。」

另外，官方承諾提供的網球場、電影院和健身房也並未如期搭建，目前僅有少數幾台戶外健身設施，超落漆令球迷直呼「傻眼」。

此次世界盃預計為卡塔爾吸引120萬名遊客到訪，不過自該國宣布主辦世界盃至今已出現不少爭議，從體育場外出現的裂縫，到臨時頒布的「禁酒令」，都點燃大批球迷的怒火。

【同場加映】世界盃2022｜卡塔爾主辦被稱「最具爭議一屆」 盤點6大爭議內幕（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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