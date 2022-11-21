賀錦麗訪問菲律賓　將重申美國對菲防衛承諾

美國政府一高級官員說，副總統賀錦麗（Kamala Harris）星期一（11月21日）在馬尼拉會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）時，將強調美國對保衛菲律賓的承諾。



賀錦麗正在菲律賓進行3天訪問。

英媒引述一美國高級官員的話說，賀錦麗的行程將包括鄰近南中國海的巴拉望島（Palawan），將向菲律賓重申，華盛頓支持2016年國際仲裁庭裁定中國對南中國海大範圍地區的主權聲索無效。

美國官員說：「副總統將強調美國對維護國際規則與規範的承諾，因為我們意識到這對菲律賓人民的生活和生計產生的影響。」

菲律賓2013年把菲中南中國海主權爭議提交海牙的國際常設仲裁法院，根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）就菲律賓與中國在南中國海的海洋權利，作出三個方面的15項仲裁；其中包括要求仲裁庭裁決中國的「九段線」是否能成為中國海洋領土主權的有效依據，以及中國是否享有「九段線」內的歷史權益。

2016年7月，國際仲裁法院裁決菲律賓「勝訴」，裁定中國對南中國海沒有「歷史性所有權」，否定了中國主張的「九段線」。

中國政府指國際仲裁庭對有關事項無管轄權，並重申中國「不接受、不參與和不承認」國際仲裁庭作出的任何裁決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

