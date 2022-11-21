卡塔爾世界盃｜國內鎮壓之亂延燒　伊朗隊長聲言全隊力撐示威者

伊朗國家男子足球隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）在世界盃對賽英格蘭的首場比賽前夕，公開反對國內暴力反政府抗議活動遭到當局嚴厲鎮壓的近期局勢。現年32歲的哈伊薩菲在昨日（20日）的賽前記者會指出：「我們必須接受我們國家的條件不對，我們的人民不開心。」



22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）於9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，並於3日後死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，至今仍未平息，數以千計示威者被起訴。

「首先，我想向伊朗所有失去親人的家庭表示哀悼，他們應該知道我們全隊與他們站在一起、我們支持和同情他們。」哈伊薩菲在記者會上強調：「我們來到卡塔爾，但這並不意味着我們不應該為他們發聲，或者我們不能尊重他們，因為我們擁有的一切都來自他們。」

據人權組織份子表示，在伊朗安全部隊的鎮壓中已有400多名示威者被殺、另有1. 68萬人被捕。

在今屆世盃的籌備過程中，有聲音呼籲將伊朗踢出賽事，因為該國涉嫌軍事支援俄羅斯入侵烏克蘭，以及包括婦女待遇在內的種種人權問題。不過，伊朗當局則表示，國內的抗議活動是外國勢力精心策劃的「騷亂」。

有分析認為，在世盃發表任何政治言論都是不尋常的，尤其是哈伊薩菲是在卡塔爾境內發表這些評論的，該國不僅是本屆世界盃的東道主，同時亦是伊朗的重要盟友。