卡塔爾世界盃2022｜Nike大戰adidas　誰是本屆贊助之王？

卡塔爾世界盃（又譯卡達世界盃）足球賽20日開幕，在進入會內賽的32支國家隊中，共有13支隊伍的球衣由美國運動服飾大廠Nike提供，稱冠同業，也勝過長久以來的德國對手adidas（愛迪達）。



卡塔爾世界盃開幕式在台北時間20日晚間10時40分於多哈舉行，由於是第一個拿下世足賽主辦權的中東國家，也耗費了最高昂的成本，在飽受抨擊的情況下已賭上自身信譽，力圖展現軟實力，讓賽事順利完成。

開幕式現場冠蓋雲集，為了展現波灣國家的團結，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）也出席。

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卡塔爾和國際足總（FIFA）希望世人聚焦於球賽，而非卡塔爾在移工和LGBTQ權利及社會控管上所招致的批評。卡塔爾的世足組委會也已駁斥靠賄賂取得主辦權的指控。

在場外，Nike與adidas也上演激烈的「球衣贊助競賽」。Nike今年贊助13支國家隊的球衣，遙遙領先adidas的七支，也是Nike第三度在球衣贊助的競爭勝過adidas，且締造Nike歷來領先adidas的最大差距。

接受Nike球衣贊助的隊伍包括卡塔爾和美國，以及巴西、英格蘭、法國等傳統足球強權。Nike品牌的人氣更旺，也使adidas受球隊歡迎的程度下滑。adidas品牌的全盛時期是1990年意大利世界盃，多達近三分之二的球隊身披adidas球衣。

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運動服飾品牌爭搶規模高達300億美元的全球授權商品市場時，取得授權合約至關緊要。數十年來，adidas向來是世界盃運動用品最主要的廠商，1974年德國世界盃參賽的16支隊伍中，有9支穿著adidas球衣，這樣的優勢直到近幾年才消退。Nike在足球贊助領域的起步較晚，1998年法國世界盃才首度贊助五支球隊，但此後穩定擴大市佔有率。

adidas發言人波許則說，該公司贊助的都是強隊，也將因此受惠，「量和質都很重要。我們贊助四支奪冠熱門隊伍，包括阿根廷、西班牙、比利時及德國」。

根據FIFA排名，adidas贊助的七支球隊，有六支排在全球前20名，Nike也贊助了七支前20名的隊伍，但也贊助排名較差的卡塔爾和沙特阿拉伯，這兩支隊伍的戰力是今年世足賽的末段班。

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