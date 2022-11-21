中國禁日本牛肉逾20年　餐廳A5和牛哪裏來？答案或令食客嚇一跳

大陸對日本食品的管制非常嚴格，也讓在大陸經營的日本餐廳，經常苦於沒有道地食材可用。偏偏在大陸的超市，還是可以找到被禁止進口的新潟越光米或是日本和牛，日本TBS電視台發現，這些食品如果不是造假，就是經由第三國「洗產地」進入大陸。現在趁着日中關係破冰，日本政府也希望能盡快開始貿易談判，讓日本食物能進口大陸市場。



北京的日本餐廳，掛起大大的沖繩布簾，這裏正在舉辦沖繩美食節。大陸消費者紛稱：「很好吃，非常好吃。」「挺好吃的，還行。」只是要呈現這些日本美味，餐廳經理卻是有苦難言。北京日本餐廳經理竹中健太透露：「真的很嚴峻，（日本）食材幾乎都進不來。」

原來大陸政府對來自日本的食品進口，有着嚴格規定；像是福島周邊10縣的加工食品和酒類，全面禁止進口。日本人引以為傲的A5和牛，也因為日本瘋牛症疫情，禁令已經超過20年。

那內地的日本餐廳為何有賣日本和牛？原來不是造假就是從這裏來（點圖了解更多）：

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奇妙的是，日本TBS電視台卻在北京的超市發現原本該被禁止進口的「新潟越光米」；在北京吃日本和牛，也沒想像中困難。原來這些食材，如果不是造假，就是經由第三國「洗產地」而來。「根據日本政府資訊透露，去年日本牛肉的最大輸出國，意外地由柬埔寨超越美國等國家。」TBS記者指出：「（和牛）可能經由柬埔寨，偷渡到中國。」

在曼谷的APEC會議上，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平的會談，讓日中關係終於破冰。現在日本政府也期待可以透過談判，讓更多日本食物經由正當管道輸出，讓更多大陸人能品嚐真正的日本美食。

竹中健太坦言：「我想（中國人）很喜歡北海道，如果能進口北海道的水果，餐廳魅力值應該也會提升吧！」

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