美國科羅拉多州同志夜店爆槍擊案5死18傷　酒保談求生經歷

撰文：成依華 房伊媚
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美國科羅拉多州（Colorado）一間夜店11月19日深夜爆發槍擊案，警方指至少5人死亡、18人受傷。

《鏡報》報道，事發於科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）一間名為Club Q的同志夜店，多人送院。

警方證實拘留一名疑犯，他目前在醫院接受治療。

報道引述在場的酒保安德森（Michael Anderson）表示，他當時目睹槍手在店內的狂暴行為，「我害怕自己要死了，已有準備會中槍，然後槍響停了。在1、2分鐘後，我也不確定完了沒有，我起身及決定逃跑，我看到有一名男子躺在地上，他頸部中槍了。」

夜店：英勇客人快速反應制服槍手

事發後Club Q在Facebook發文對事件表示震驚，並感謝有英勇客人快速反應制服槍手，結束這次仇恨襲擊。

事發後有11部救護車抵達現場。

32歲居民Gaby Lamah是該夜店常客，當晚臨時決定不到訪該店，逃過一劫，她形容Club Q是為數不多、為LGBTQ社群提供服務的夜店之一，對事件感憤怒與心碎，「感覺我們的世界正在倒退而不是前進。」

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