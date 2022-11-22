印尼5.6級地震增至最少162死　醫院一度斷電　傷者停車場接受治療

印尼西爪哇島11月21日下午發生黎克特制5.6級淺層地震，西爪哇省長卡米爾(Ridwan Kamil)表示，現時已增至最少162人死亡，數百人受傷，又指仍有很多人被困在瓦礫下，預計傷亡人數還會進一步增加。



卡米爾早前向當地媒體表示，已有超過13,000人流離失所，最少162人死亡，700多人受傷，他又指，地震後醫院斷電數小時，許多傷者要在醫院停車場接受治療。據印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB） 數字，有2,200多所房屋遭到破壞。

較早前當地警方指死亡人數為61人，如今已增至162人。

地震發生的地區人口稠密，而且容易發生山泥傾瀉。救援行動持續到深夜，救援人員試圖搜救被困在瓦礫堆下的人士。

西爪哇島展玉（Cianjur）市政府負責人蘇赫爾曼（Herman Suherman）指，大多數傷者因被壓在瓦礫下導致骨折，又表示當地還有很多家庭未有疏散，救護車不斷來往災場和醫院。

印尼國家抗災署在Twitter發放了災區現場的照片與影片，顯示有地方變成頹垣敗瓦，也有建築物出現明顯裂痕。

據美國地質調查局（USGS），地震為5.6級，震源深度為10公里。震央位於西爪哇島展玉（Cianjur），距離首都雅加達約75公里。