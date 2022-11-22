印尼地震︱學校倒塌死傷者多為師生　地點偏遠傷亡無法估計

印尼西爪哇省11月21日下午發生黎克特制5.6級淺層地震，造成最少162人死亡，死者中包括正在上課的師生。有地震倖存者表示震感非常強烈，多人被倒塌的建築物瓦礫砸傷。



地震發生在當地時間中午1時21分左右，當地政府指出，因當時正值中午時段學生仍在上課，死傷者中有大量師生，他們都是被突然倒塌的學校建築物砸傷。

當局預料死亡人數會進一步上升，由於地區偏遠農村人口眾多，因此死傷者無法即時估計。西爪哇省有約17.5萬人散落在山區不同地方，居住在一至兩層的簡單建築物中。

在距離爪哇約3小時車程的展玉（Cianjur）地區，救護人員在醫院外的停車場搭建擔架和毯子救治傷者，包括兒童在内的傷者被戴上氧氣罩和營養液注射。

一名倖存的建築工人表示，他當時正與同事從建築大樓跑出來，但他被倒下來的牆擊中暈倒，幸沒大礙。

另一名在當地經營商店的老闆表示，在地震發生時她跑到了屋外：「路上的車都停了下來，地震感非常強烈。」「我想一共震了3了三次，第一次是最強的，持續快10秒鐘。我的店旁邊的房子屋頂都塌了下來，有兩個人被砸中受了傷。」

地震強烈在首府爪哇也能感受到，有在市內工作的人表示，地震發生後許多人都跑到街上，有人則躲在桌子下：「地震感非常強，我和同事決定從緊急樓梯逃離位於9樓的辦公室。」

印尼位處於太平洋盆地的環太平洋火山帶上，因此不時受到地震、火山爆發和海嘯的侵襲。在2004年，印尼蘇門答臘島發生9級的大地震，造成巨大海嘯衝擊遠至印度及馬來西亞等地區，超過30萬人死亡。