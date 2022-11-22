白堊紀時期暴龍化石在香港拍賣在即　佳士得臨時抽起改借博物館

國際拍賣行佳士得（Christie's）原定在11月30日於香港拍賣一副名為「尚神」（Shen）的暴龍化石遺骸，但該公司臨時決定抽起有關拍賣，有報道指，一間美國化石公司質疑「尚神」的部分骨骼來源。



英國廣播公司（BBC）21日報道，「尚神」高4.6米，長12米，重量達1.4公噸，它在美國蒙大拿州（Montana）出土，專家估計尚神生前是在6700萬年前白堊紀時期活躍的雄性成年暴龍。佳士得指出，「尚神」估值約1500萬至2500萬美元。

不過《紐約時報》（New York Times）報道，美國化石公司黑山地質研究所（Black Hills Institute）負責人拉森（Peter Larson）表示，「尚神」部分骨骼與該公司擁有的另一暴龍化石「斯坦」（Stan）非常相似，當中前者的顎骨上的洞，就與「斯坦」上的一樣。

拉森認為，「尚神」的原主人曾經買入「斯坦」的複製品，再組合成完整版本。他指佳士得的拍賣描述誤導，因此透過律師聯絡拍賣行，指對方沒有明確列出「尚神」的骨骼有部分是來自「斯坦」的複製品。

佳士得之後修改內容，並證實「尚神」的牙齒和80件骨骼屬真品。該公司回應BBC的查詢，強調目前沒有一副由原有骨骼組成的完整暴龍化石，同時認為「尚神」的原有元素真實無誤。

佳士得之後取消有關拍賣，指賣家決定將「尚神」借給博物館。拉森認為，這是正確的決定。