美國「恐龍公園」驚見1.13億年前真恐龍足跡 河道遇大旱意外發現
撰文：TVBS新聞網
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全球多地近期遭遇乾旱衝擊，久旱不雨導致大量河流乾涸，卻也讓許多沉沒在水底數百年的歷史遺跡重新見世。美國德州「恐龍谷州立公園」（Dinosaur Valley State Park）21日發出聲明，表示由於乾旱導致河水見底，當地竟然發現了許多1.13億年前的恐龍足跡。
根據《有線電視新聞網》（CNN）報道，恐龍谷州立公園發言人葛拉希亞（Stephanie Salinas Garcia）表示，近期在園區河道裏發現的恐龍足跡大部分都屬於成年的「高棘龍」（Acrocanthosaurus），另外也有「波塞東龍」（Sauroposeidon）遺留下的足跡。其中，成年的高棘龍身長大約15呎（約4.5米）、重達7噸；有「北美最巨恐龍」之稱的波賽頓龍則可以長到60呎、約18.2米），重達44噸。
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葛拉希亞也透露，由於今年夏天的過度乾旱情形，導致園區裡有一條河流幾乎完全乾涸，也讓通常在河底下被泥沙蓋住的恐龍足跡重新見世。
不過，隨着氣象預報發布降雨預告。園方也預計此次發現的恐龍足跡，將再度被河水「封印」。雖然可惜，但如此一來也能保護這些珍貴遺跡，免受風化和侵蝕的傷害。
根據美國乾旱監測機構的數據，截至上週為止，德州有超過60％的地區正在經歷2項最嚴重的乾旱級別。久旱不雨加上熱浪衝擊，導致當地出現華氏三位數的高溫，超過百萬人生活在過熱警報之下。
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