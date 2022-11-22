韓國共同民主黨領袖親信雙雙疑受賄被捕　李在明：政治報復

韓國在野共同民主黨領袖，李在明的親信雙雙被揭涉嫌受賄被捕，黨內對李在明的壓力愈來愈大。事件將衝擊共同民主黨的威信，同時加劇韓國政治混亂。



共同民主黨政務調整室長鄭鎮相，在11月20日被首爾中央地方檢察局傳喚並拘捕。他被指涉嫌自2013至2020年間，收受地產商大庄洞開發1.4億韓圜（約82萬港元）賄款。

民主研究院副院長金湧則在19日被捕，他被控在2021年4月至8月期間，收受大庄洞開發8.4億韓圜（約490萬港元）的賄款。

兩人是黨魁李在明的親信，警方正調查兩人的資金流向，及事件是否與李在明有關。外界相信如檢察方發現事件或與李在明有關，他們將極有可能傳喚李在明審訊。

大庄洞開發醜聞事件在2021年浮出水面，隨着警方深掘發現與共同民主黨有關，拘捕金湧以後，黨內外對李在明的壓力逐步增加。民主黨議員趙應天在接受當地電視台訪問時表示，他相信李在明沒有牽涉其中，但希望李在明能對事件作出充分解釋，因應其同僚被捕公開回應。

李明博在鄭鎮相被捕不久後在個人Facebook上貼文，他堅信鄭鎮相是無辜的，批評是執政國民力量黨的政治報復。李在明稱自己即使受查，也會集中為改善民生而努力。他在21日的黨內會議上批評政府把本該用以克服國家危機的權力，浪費在對在野黨的攻擊上。