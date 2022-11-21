韓國七欖播錯國歌｜警方O記會見香港欖球總會人員 查通訊紀錄
撰文：韋景全
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亞洲七人欖球系列賽第二站本月13日在韓國舉行，於香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將2019年反修例風波歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）展開調查，據了解，警方今日會見部份香港欖球總會人員，搜集通訊紀錄及錄口供。
李家超去信亞洲橄欖球總會要求作出交代
播錯國歌事件曝光後，特首李家超14日晚上出席出席活動後見記者時表示，政府不能接受這事件，亦表示抗議及強烈不滿，政府會去信亞洲橄欖球總會，要求進一步調查事件及當中的責任，並作出交代；政府亦已要求香港欖球總會展開調查並提交報告。他表示，政務司司長陳國基亦都主動約見了韓國駐港總領事，就事件表達強烈不滿及抗議，並要求對方徹查事件和當中的責任。
他當時表示，已就事件是否涉及串謀違反香港《國歌條例》或其他香港法律，警方會展開調查。
警方O記查有否違反《國歌條例》、《香港國安法》
警方14日深夜表示已展開調查，案件由有組織罪案及三合會調查科負責，警方會就事件是否涉及違反《國歌條例》或其他香港法律，包括《香港國安法》，依法嚴肅跟進。
▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼
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欖總稱有確診播放《義勇軍進行曲》信息證明
香港欖球總會在15日的回應中表示，中國國歌《義勇軍進行曲》都曾在過往25年所有由亞洲欖球總會（Asia Rugby）舉辦的賽事中播放，包括2021年10月在韓國同一球場所舉辦的同一賽事，以及在同一球場所舉辦的十五人欖球賽（最近一次的十五人欖球賽於幾個月前，即2022年7月舉行）。
欖總指出，於2022年10月23日，亞洲欖球總會的賽事經理直接向香港教練團隊確認，若果香港隊在隨後的比賽中打進盃賽決賽，則應播放正確的國歌《義勇軍進行曲》。港隊已確認以上信息正確無誤，欖總亦擁有此信息交流的證明。
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