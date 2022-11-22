世界盃2022｜美斯捧盃是阿根廷的榮耀　也是所有人的心靈雞湯

世界盃正在中東的卡塔爾上演，這對球王美斯（Lionel Messi）而言有着巨大意義：這是他個人的最後之戰，他能否成功棒盃，為其足球生涯劃上完美句號；這也是阿根廷人民的希望，物價通脹迫人國民陷入經濟困難，美斯能否為阿根廷人短暫忘卻痛苦，帶來勝利的喜悅？



在阿根廷布宜諾斯艾利斯的一個市鎮La Paternal，莱昂（Marina Leon）開着她的小酒吧。酒吧插着藍白色的阿根廷國旗，牆上掛着球衣和足球用品。酒吧歡迎任何人前來喝上一杯，牆上掛着的大電視準備播放世界盃比賽。

圖為6月10日，布宜諾斯艾利斯的一間足球紀念品店，外邊站着一個穿着阿根廷球衣的美斯卡板。（AP）

這酒吧是莱昂在一年半前才開店，莱昂在另一社區經營多年的酒吧受疫情所困關門。新酒吧的物品，包括足球裝飾大部分都是好友捐贈的。莱昂一家把積蓄花在了新大電視，目的是希望和所有顧客們見證歷史——阿根廷捧得世界盃。

「我全心全意希望我們國家勝利。」「這能帶給我們國家一點喜悅，我們現在所處的經濟狀態實在惡劣，所有人都在掙扎。」

曠日持久的經濟危機使阿根廷比索貶值，並通貨膨脹在10月份飆升至88%。阿根廷人正在祈求希望，即使是暫時的，讓足球帶來的榮耀喜悅稍為沖淡人們的不安和痛苦。

全心全意希望國家勝利

球衣、足球海報和相關塗鴉到處可見。今天似乎在阿根廷任何地方，都能看到兩個肖像，第一是他們的隊長美斯，第二是阿根廷的已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）。馬勒當拿在2020年11月病逝，他是阿根廷的驕傲。

美斯在2021年帶領球隊贏得美洲盃後，人們對國家隊能贏得世界盃的期望愈來愈高。

圖為11月12日，阿根廷布宜諾斯艾利斯街上的一幅塗鴉，畫着美斯親吻着獎杯。（AP）

卡塔爾的負面消息在阿根廷並沒有帶來什麼關注，人民只關注着美斯和球隊踢得如何，能否奪得世界盃。就連總統費爾南德斯（Alberto Fernández）日前於印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會上也說道，阿根廷人民所想的，是如何與美斯贏得這次的世界盃。

同在La Paternal小區生活的羅德里格斯（Daniel Rodriguez），他帶着10歲的女兒一天在區內散步。他整天就是想着世界盃的事情，他工作的汽車維修公司，也放着了一部電視機，讓員工們留意世界盃的新聞。

「對於阿根廷人而言，足球意義十分大。我們從足球中醒來，我們把足球當飯吃，我們睡覺也會夢到足球。」

足球成為阿根廷的一切，讓人麻醉。儘管這只是短暫的，且不能改變人們生身處的嚴峻現實。