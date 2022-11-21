卡塔爾世界盃｜入場觀賽限制多？球迷須着好衣服　Vuvuzela被禁

卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）世界盃11月20日晚上開鑼。國際足總（FIFA）公布適用於世界盃64場賽事的場內行為守則，要求球迷須着好衣服、不要受酒精影響，並新增多項禁止帶進場內的物品，比過往嚴格不少。



衣着

據今屆場內行為守則，球迷不得脫去衣服或以其他方式保持脫衣狀態，不得赤身露體，禁止暴露私人部位。

為避免疑義，守則明確表示紋身及人體彩繪不屬於服裝。以往一眾球迷脫衣展示紋身慶祝入球的熱鬧場面恐不復見。

酒精及藥物

守則要求球迷不得明顯受到酒精、毒品或任何麻醉物質的可見影響。

卡塔爾外交部警告，在公共場合飲酒或醉酒屬違法行為，最高可判監6個月或罰款。

賽事開始前兩日，國際足協宣布禁止在場內銷售酒類飲品，但仍會向國際足協官員及其他貴賓供應啤酒。

違禁品

今屆世界盃的違禁品亦會比往常更多。球迷不允許攜帶嬰兒食品或醫療所需以外的任何食物進場。預料球迷須往場內售貨處購買食物、水及其他非酒精飲料。

球迷不得攜帶任何能被擲出或造成傷害的杯、瓶、罐或任何其他形式的封閉或有蓋的容器。大量紙張或紙卷，氣球及其他充氣物亦被禁止。球迷們的打氣用具變得少之又少。

守則明令球迷不可以任何形式展示任何具政治性、攻擊性或歧視性的信息。

樂器

不少球迷會攜同樂器進場為賽事增添氣氛。過去在2010年南非世界盃飽受爭議的氣笛「嗚嗚祖拉（Vuvuzela）」年被明令禁止，球迷亦不得攜帶任何樂器進場。球迷們要發出聲響，只能靠自己了。