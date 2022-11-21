卡塔爾世界盃｜華春瑩Twitter連發8張圖　盤點當地「中國元素」

卡塔爾世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）在香港時間11月21日開賽，主辦國卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）安排的措施備受關注。中國外交部部長助理、發言人華春瑩11月20日在Twitter連發8張圖片，盤點本屆卡塔爾世界盃的「中國元素」。



華春瑩在Twitter表示，中國元素在本屆世界盃中隨處可見。

▼華春瑩在Twitter發布、列舉卡塔爾世界盃足球賽中國元素的圖片：

+ 3

她發表的首張圖片展示世界盃主場館、中國企業有份承建的盧賽爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium），以及世界盃紀念鈔。圖中的文字說明指，盧賽爾地標體育場的圖片被印在世界盃紀念鈔及卡塔爾10里亞爾的紙幣上。

第二張圖片展示大熊貓「四海」和「京京」的照片，牠們由中國送往卡塔爾，並將在卡塔爾生活15年。圖中的文字說明指，「四海」和「京京」是中東地區的首對大熊貓。

第三張圖片展示足球球證的照片。圖中的文字說明指，中國裁判馬寧、助理裁判施翔、曹奕獲委任，會執法本屆世界盃。

第四張圖片展示中國製造的足球商品。圖中的文字說明指，約70%的卡塔爾世界盃周邊商品產自中國義烏市，包括哨子、主題馬克杯、攬枕。

第五張圖片展示中國生產的電動巴士。圖中的文字說明指，在卡塔爾世界盃期間，中國生產的電動巴士會作為穿梭巴士，接載官員、媒體職員和球迷往返場館。

▼閱讀更多：BTS柾國獻唱 摩根費曼撐場 點擊放大瀏覽卡塔爾世界盃開幕式精華▼

+ 28

第六張圖片展示用作灌溉球場草坪的工具。圖中的文字說明指，中國寧夏大學負責提供技術支援，以協助灌溉和保養卡塔爾世界盃球場草坪。

第七張圖片展示中國承建的太陽能發電站。圖中的文字說明指，中國承建的哈爾薩（Al Kharsaah）光伏電站是卡塔爾首座太陽能發電站，它會大力支持卡塔爾舉辦「碳中和」世界盃的承諾。

第八張圖片展示卡塔爾世界盃廣告牌的照片。圖中的文字說明指，有4間中國企業贊助本屆世界盃，中國企業位居贊助商的榜首。