土耳其擊斃184名庫爾德武裝分子　疑遭報復火箭彈襲平民2死10傷

撰文：張顥庭
出版：更新：

土耳其軍隊11月20日至21日在敘利亞及伊拉克北部地區實施「爪劍」（Claw-Sword）軍事行動，擊斃184名庫爾德（Kurd）武裝分子。疑似敘利亞庫爾德武裝成員21日展開報復，向土耳其發射火箭彈，造成至少2死10傷。

塔斯社22日引述土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）指，土耳其軍通過空襲及地面火力支援，已擊斃184名庫爾德武裝人員，並會繼續攻擊行動。

報道指土耳其軍20日晚派出50多架飛機及20多架無人機，並在21日凌晨派F-16戰機空襲敘利亞。土耳其國防部指行動摧毀庫爾德工人黨（PKK）及敘利亞分支機構國家防衛軍（NDF）主要基地，非常成功。

疑似敘利亞庫爾德武裝報復

美聯社21日報道，土耳其內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）表示1枚火箭彈擊中鄰近敘利亞邊境的卡爾卡米斯鎮（Karkamis）一所學校附近位置，導致1名22歲男教師及1名5歲男童身亡，另造成10人受傷，其中1名孕婦危殆。當地已關閉學校。索伊盧稱，土耳其將「以最強烈方式」回應襲擊。

敘利亞庫爾德武裝組織「敘利亞民主力量」（SDF）當日稍早時曾稱，會在「正確時間地點」對土耳其空襲作出回應。

土耳其空襲敘利亞和伊拉克北部起碼31死　就爆炸案報復庫爾德武裝G20峰會︱巴西外長：發展中國家如土耳其印度有權自行選擇立場美俄傳在土耳其秘密談判　俄烏戰場能在冬季攻勢前休戰嗎？土耳其伊斯坦堡爆炸案　閉路電視片曝「玫瑰女」疑涉施襲
土耳其
庫爾德