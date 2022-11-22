土耳其擊斃184名庫爾德武裝分子　疑遭報復火箭彈襲平民2死10傷

土耳其軍隊11月20日至21日在敘利亞及伊拉克北部地區實施「爪劍」（Claw-Sword）軍事行動，擊斃184名庫爾德（Kurd）武裝分子。疑似敘利亞庫爾德武裝成員21日展開報復，向土耳其發射火箭彈，造成至少2死10傷。



塔斯社22日引述土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）指，土耳其軍通過空襲及地面火力支援，已擊斃184名庫爾德武裝人員，並會繼續攻擊行動。

報道指土耳其軍20日晚派出50多架飛機及20多架無人機，並在21日凌晨派F-16戰機空襲敘利亞。土耳其國防部指行動摧毀庫爾德工人黨（PKK）及敘利亞分支機構國家防衛軍（NDF）主要基地，非常成功。

疑似敘利亞庫爾德武裝報復

美聯社21日報道，土耳其內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）表示1枚火箭彈擊中鄰近敘利亞邊境的卡爾卡米斯鎮（Karkamis）一所學校附近位置，導致1名22歲男教師及1名5歲男童身亡，另造成10人受傷，其中1名孕婦危殆。當地已關閉學校。索伊盧稱，土耳其將「以最強烈方式」回應襲擊。

敘利亞庫爾德武裝組織「敘利亞民主力量」（SDF）當日稍早時曾稱，會在「正確時間地點」對土耳其空襲作出回應。