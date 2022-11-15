美俄傳在土耳其秘密談判 俄烏戰場能在冬季攻勢前休戰嗎？
近期的俄烏戰場，充斥着相互矛盾的風聲。
《華盛頓郵報》11月5日報道稱，拜登（Joe Biden）政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並希望其修正「不與普京（Vladimir Putin）談判」的公開立場，以確保歐美各國能在安撫民意同時，持續支援烏克蘭；《華爾街日報》亦在6日援引消息稱，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與普京的高級顧問保持秘密溝通，並在近期的基輔之行中呼籲烏方展現談判意願。
上述風聲遇上11月9日俄軍撤出第聶伯河（Dnipro River）右岸（按：即西岸）的發展，被部分輿論解讀出了「政治意味」，一是俄羅斯此舉意在「政治交換」，即以第聶伯河右岸換取北約減少對烏克蘭的軍事援助；二是俄羅斯已然力竭，政治解決或將取代軍事鬥爭，美俄與俄烏談判即將上演。
然而11月10日美國《紐約時報》再釋消息，稱美國雖有官員建議推動談判，卻無法形成多數意見。報道指出，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）近日在一次內部會議上表示，烏克蘭在冬季來臨前取得的軍事成果已達到美國的合理預期，眼下俄軍正在為冬季做準備，短期之內戰場難有根本性變化，恰好可為雙邊談判提供機會之窗，且烏克蘭可能無法持續獲得軍援支持，故建議烏方「見好就收」，同俄羅斯談判以鞏固收益。
然此一主張遭到其他高級官員反對，且未被拜登與沙利文接受。據《紐約時報》消息源透露，多數官員認為眼下談判時機遠未成熟，急於和談只會為俄方提供整備時間，且此前被認為前去基輔「勸和」的沙利文，其實並不同意俄烏談判，反是認為若美國展現促談姿態，將讓俄羅斯產生以下認知，「只要戰爭拖得夠久，急的將是美國」。
但11月14日俄羅斯一方又釋放新風聲。俄媒《生意人報》（Kommersant）獨家報道，美俄代表團於當日在土耳其安卡拉（Ankara）舉行秘密談判，俄方代表團成員包括了情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）。土耳其對此報道不予置評，克里姆林宮先是表示「既不能證實也不能否認此一報道」，又於幾個小時後證實，美俄羅斯情報部門代表團確在安卡拉秘密會談，與會者除了納雷什金外，還有美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）。但雙方所談內容乃是管控核威脅，而非外界一開始謠傳的烏克蘭版「慕尼黑協定」，且聯合國與烏克蘭事前也都知曉這場談判。而就在同日，美國宣布對俄軍供應鏈實施新制裁，烏克蘭也宣布預計11月將從國外獲得約48億美元的融資，12月將再獲得30億美元的融資。
往復之間，俄烏談判的前景並未更加明晰，反因各種衝突訊息而一片模糊，並引發了外界的各式猜測與議論。
預測分歧的根源
細究各方關於「是否談判」的不同預測，其可區分為對美、對俄的戰略意向研判，且大體是以近期事件為基礎。
首先，關於對美國戰略意向的不同分析，各方爭點主要圍繞民意與中期選舉兩個元素。第一，美國民意對高通脹、能源危機的反感是否已經突破臨界點，超越援助烏克蘭的政治正確，美國政界是否又對此有所感知，並被迫在行為上有所調整？從當今輿論場態勢來看，越是認為談判即將發生者，便越會強調民怨的沸騰程度與影響力。
第二，11月8日的中期選舉是否會是美國援助烏克蘭的轉捩點，民主黨會否將失去眾議院識別為政治警訊，從而改變自己的對烏政策，由持續援助轉為暗中促談？與前一問題相同，越是認為談判即將發生者，便越會主張中期選舉結果至關重要，拜登政府中的促談派聲量將因此提高，美國的對烏政策亦有高概率轉向。
接着是針對俄羅斯的行為模式分析，各方主要沿着三大關鍵展開爭論。
第一，是俄羅斯於9月21日宣佈的部分動員令。此一動作可被解讀出兩重含意：為冬季攻勢做準備、向北約展現不懼戰事延長的決心。而在眼下的輿論場鬥爭中，越是認為談判即將發生者，其對動員的性質界定便越接近「為談判造勢」，而非用以投入戰場廝殺。
第二，是11月9日的赫爾松撤軍，俄軍在疏散10萬以上平民後，開始正式將部隊撤出第聶伯河右岸。而越是認為談判可能發生者，便越傾向將俄軍此一決策解讀為「政治動作」，即認為俄方有意藉着撤出右岸展示誠意，換取北約減少對烏軍援、或是各方重啟談判。
第三，是俄羅斯對美國中期選舉結果的感知。輿論主要爭點在於，俄羅斯選在選舉隔日宣佈撤軍，是否真如拜登所暗示，是眼見紅潮成為浪花、民主黨並未大敗，故開始「山不轉路轉」、尋求談判？越是認為談判可能發生者，便越強調中期選舉對俄羅斯的決策影響，認為俄羅斯原本押注共和黨可能大勝，期望美國將因此減少對烏軍援，但眼見希望落空只好開始思索退路。
至於烏克蘭的能動空間，其實各方心知肚明，其之所以能發起大反攻並收復失地，除了開戰之初迅即全國總動員外，便是仰仗歐美的軍事與財政援助，以及北約情報偵查體系的實質進場。而綜觀其眼下反攻態勢，只要歐美不撤出援助、俄羅斯又遲遲無法打出新攻勢，烏方的作戰意志都將持續湧動。故從這點來說，烏克蘭的決策乃是依附美俄動態而定，因此往往不在外界預測中扮演重要角色。
美俄的決策考量
當然上述歸納僅是意在體現趨勢，而非要框限所有個體敘事。例如或許有會有分析基於美國民怨、中期選舉結果，判斷俄烏談判或將重啟，但不認為赫爾松撤軍是所謂「政治動作」；也或有分析判斷俄烏可能談判，但認為俄羅斯的戰爭動員並非虛張聲勢的談判籌碼、而是有備無患的兩手策略，只要談判重啟無望，其都將持續投入戰鬥。
而聚焦現實，所謂「俄烏談判」本質乃是美俄談判，畢竟烏克蘭已用行動證明，只要北約願意持續增援，其將不計代價對俄反攻。綜觀眼下局勢，不論美國或俄羅斯，是否選在此刻走入談判，雙方的考量互有異同。
首先是俄羅斯，其考量主要可分為兩大層面。第一，莫斯科對政治安全的評估。自9月哈爾科夫（Kharkiv）撤退以來，克里姆林宮宣佈了部分動員，但期間一直沒能取得顯著的反推戰果，如今又再度撤軍赫爾松，強硬派的不滿可謂再創新高。此時若要進入談判，能否說服強硬派接受？普京政權的正當性又會否面臨威脅？
第二，俄羅斯對於實際戰力的自我判斷。外界大多認為，俄方宣佈動員、收縮戰線乃是意在蓄積實力，發起所謂「冬季攻勢」。而從現實狀況來看，若存在所謂「冬季攻勢」，其目的也是為俄羅斯營造更好的談判環境、爭取更大談判籌碼，問題在於眼下俄軍究竟有多少把握，又對「冬季攻勢」有多少規劃與準備，若「冬季攻勢」預估成效不佳，是否現在着手談判會是更好的選項？
簡言之，對俄羅斯來說開展談判的較佳契機，便是走過一段「有裝飾」的台階，所謂裝飾可以是烏克蘭的公開服軟、冬季攻勢的新戰果，也可以是美國私下承諾的各種利益，包括迫使烏克蘭做出放棄領土的巨大讓步等。裝飾愈寒酸，俄羅斯的政治安全情勢便愈容易惡化，普京遭強硬派挑戰的風險便愈高。
而美國的決策亦有三大考量。第一，經濟與能源的持久仗是否還要繼續？若不推動俄烏談判，有何務實手段可以緩解調度？第二，通脹引發的負面輿情，是否已經高過支持援助烏克蘭的民意？雙方何者對於民主黨執政較有助益？尤其美國已因撤出阿富汗備受稀落，甫過一年再推俄烏談判、且場景還可能涉及美俄秘密交易或強押烏克蘭進行談判，結果究竟是替民主黨的支持度止損，或是反而摧枯拉朽？第三，美國預測的俄軍「冬季攻勢」效果如何？烏克蘭若節節敗退會否導致美國陷入兩難，被迫接受俄羅斯掌握主動的談判局勢？如若情況發展至此，是否在「冬季攻勢」發生前便開始談判較好？
簡言之，美國要評估的條件不比俄羅斯少，除了經濟局勢的發展，更有民意起落與戰場演變。對拜登政府來說，其整體目標是在放血俄羅斯、避免民主黨輸掉2024年大選、確保美國的戰略挹注不「因小失大」間求取平衡。
但如上所述，俄烏談判不僅連動美俄兩國內政，更受戰場態勢牽引，在「冬季攻勢」做為可能選項存在的氛圍下，美俄皆會懷疑對方可能是借談判爭取時間，故雙方短期內都不會停下軍事相關準備，俄羅斯將持續投送被動員的新兵、鞏固防線，美國也將持續軍援烏克蘭，即便秘密談判可能正在進行。
從長遠視角來看，俄烏前線終將休戰，只是過去多次談判皆被寄予厚望、卻被現實證明是徒勞一場，眼下各式風聲交織而出的不確定發展，究竟能有多少成功機會，或許還須觀察。俄烏戰爭必然要以某種協議與談判結束，只是從眼下情況保守估計，如若所謂「秘密談判」真的存在，短期之內也更可能是談判曝光與冬季攻勢，誰有可能先發生的問題，距離所謂談判結果出爐，應當還有一段距離。
俄羅斯對談判的考量為何？
強硬派的不滿會否威脅內部政治安全、對冬季攻勢究竟有多少把握。
美國對談判的考量為何？
通脹問題能否通過不談判來緩解、負面輿情與支持援烏的民意博弈態勢、對俄軍冬季攻勢的力道評估。