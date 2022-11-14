土耳其伊斯坦堡爆炸案　閉路電視片曝「玫瑰女」疑涉施襲

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心一條步行街11月13日發生爆炸，導致最少8人死亡、81人受傷。警方14日公布閉路攝錄鏡頭拍下的畫面，顯示施襲的疑犯有可能是一名手持玫瑰花的女子。



澳洲《新日報》（The New Daily，暫譯）14日稱，根據閉路電視影片，事發時獨立大街（İstiklal Avenue，暫譯）出現一名手持玫瑰花、戴頭巾、身穿皮外套、迷彩褲及軍靴的女子。

英國《太陽報》14日稱，根據政府取得的閉路電視片段顯示，持花女子在爆炸發生前逃離現場。

警方稱已拘捕22名疑犯，包括放置炸彈的人，但未知是否包括她。該報稱一名身穿紫色連帽衫的女子被捕及戴上手銬，並被押進警署。其他疑犯也陸續被押送入內。

土耳其政府部門懷疑，持花女子就是在現場放置炸彈的人。土耳其內政部長部長索伊盧（Süleyman Soylu）14日稱涉及放置炸彈的人都已被拘。

英國《太陽報》14日稱未知已被押進警署、「穿連帽衫女子」與「持花女子」是否同一人。

土耳其最大城市伊斯坦堡市中心塔克西姆廣場邊的獨立大街（ Istiklal Avenue）2022年11月13日下午發生爆炸，多人死傷，圖為法證專家在爆炸發生後處理一具死難者遺體。（AP）

疑涉自動或遙控引爆裝置

根據警方公開的閉路電視片段，爆炸發生前不久，一名女子坐在街上長椅逾40分鐘，之後起來離去，遺下一個袋子。

索伊盧稱，有一個正被調查的說法是：疑犯將一袋爆炸品放在滿是途人的路中心，並在離開數分鐘後引爆。

另一個正被調查的說法是：一名女子坐在案發現場的長椅逾40分鐘後站起來，爆炸在她離開後1、2分鐘發生。

土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）說，她隨身的袋子可能是裝有裝置，之後自行爆炸，或是被人在遠處遙控引爆。

土耳其《發言人》報稱，由警方公開的其他閉路電視片段截圖顯示，女疑犯從獨立大街跑走。

更多爆炸發生後的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 13

博茲達稱暫未知片中女子姓名，但所有與她有關的錄影片段及資料都被分析中。

土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）表示，這次爆炸被視為恐怖主義行動。