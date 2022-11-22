李小龍離世49年死因有爭議　西班牙新研究：或喝太多水致低血鈉症

國際功夫巨星李小龍（Bruce Lee）已離世49年，外界仍對他的死因有不同看法。美媒11月21日稱，西班牙一個腎臟專家團隊發表研究報告提出新觀點，指李小龍可能是因為攝取過多水份引起低血鈉症（Hyponatraemia），最終因此死亡。



李小龍1973年7月20日在女星丁珮位於香港九龍塘的寓所死亡，終年32歲。根據化驗報告，他的死因被裁定為對止痛藥Equagesic過敏。

西班牙馬德里自治大學（Autonomous University of Madrid）一個腎臟專家團隊發表研究報告提出新看法，指李小龍的真實死因或是低血鈉症，即血液中的鈉濃度過低引起的病徵。這份報告會在2022年12月版《臨床腎臟雜誌》（Clinical Kidney Journal，暫譯）中刊登。

研究報告指，李小龍或死於腎功能障礙，即無法排出足夠的水來維持體內水份平衡。病人無法以排尿方式將過量的水份排出體外，就有機會導致低血鈉症及腦水腫（Cerebral oedema），病人或會在數小時內死亡。

李小龍：圖為2013年8月13日，在澳洲悉尼的國際功夫巨星李小龍蠟像。（Getty）

報告稱，李小龍與多個有可能導致低血鈉症的危險因素有關，包括長期攝取過多水份、服用大麻、以及一些可能會干擾腎臟功能的因素，包括服用處方藥物、飲酒、因受傷導致的腎功能障礙。

美國雜誌《綜藝》（Variety）11月21日稱，有指李小龍生前維持近流質飲食，包括飲用大量果汁。而服用大麻也會令人口渴，導致人喝更多水。