世界盃︱沙特阿拉伯爆冷贏阿根廷　沙媒讚英雄　有澳洲賭客輸83萬

卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）世界盃11月22日爆出大冷門，冠軍熱門阿根廷（Argentina）在首場分組賽以1比2不敵沙特阿拉伯（Saudi Arabia），令很多球迷大跌眼鏡。外媒報道，澳洲一名賭客重金16萬澳元（約83萬港元）押注阿根廷勝出，金錢因此化為烏有。



在沙特阿拉伯隊勝出後，有當地媒體讚揚球員是國家英雄，指沙特隊在世界盃「震驚」了美斯（Lionel Messi）所屬的阿根廷隊。比賽結束後，沙特球迷在場外瘋狂慶祝。

卡塔爾傳媒半島電視台則指是這屆世界盃的「第一個驚喜」。

《每日郵報》澳洲版報道，澳洲博彩機構TAB證實有一名賭客投注了16萬澳元（約83萬港元），押注阿根廷為勝方，若然猜中可取回180,800澳元（93.8萬港元），即淨利約20,800澳元（10.7萬港元），但由於阿根廷敗陣，他輸光押注的金錢。

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另有一名賭客投注約10萬澳元（約52萬港元），押注阿根廷可贏3球或以上，以求贏得17萬澳元（約88萬港元），最後也是未能取回分毫。

▼沙特民眾在球迷區慶祝▼