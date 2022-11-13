沙特阿拉伯外長：習近平訪沙之旅優先事項為貿易和地區安全

英媒傳出中國國家主席習近平12月將訪問中東沙特阿拉伯的消息，沙特外長朱拜爾 （Adel Al-Jubeir）11月12日回應表示，行程的優先事項是加強貿易聯繫和地區安全。



朱拜爾12日在埃及出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議（COP27）時，被記者問到習近平訪問沙特旅程的優先事項是什麼。

他回應道：「我們檢視我們關心的事情：區內和世界的穩定與安全、如何進一步增加兩國之間貿易和投資，當然在國際關係方面，氣候議題是目前議程上首要議題。」

他沒有說明習近平是次旅程的細節，但指中國和沙特領導人之間互訪是自然的事，中國是沙特最大貿易夥伴，兩國在對方國家都有龐大投資，攸關巨額權益，所以「這些訪問並不罕見」。

他稱沙特與其他貿易夥伴和戰略夥伴之間，包括與美國、英國、法國、德國都有這類互訪，是各國都會做的事。

2022年10月23日，中國國家主席習近平（圖）與其他二十屆中共中央政治局常委同中外記者見面（新華社）

英媒13日引述兩名知情人士指，習近平會於12月下半月訪問沙特，出席中國-波斯灣國家峰會及與其他阿拉伯領導人舉行的另一場峰會。

報道指，習近平準備展開此次旅程之際，沙特阿拉伯與美國之間的關係正因石油供應爭端而緊張，以及美國正擔心波斯灣阿拉伯國家與中國的合作日益加強。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）11月11日指，美國總統拜登（Joe Biden）並未計劃在二十國集團（G20）峰會期間與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤。