中日舉行海洋事務高級別磋商　中國促日本停止一切侵犯主權行徑

中國與日本11月22日舉行海洋事務高級別磋商機制第14輪磋商。中方對日方近期在台海問題上的消極言論和錯誤做法表達強烈不滿，又敦促日方停止一切侵犯中方主權的行徑，避免影響海上局勢穩定。



根據中國外交部發布的公告，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋州局長船越健裕22日以視像方式共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第14輪磋商，雙方多個部門分別派員參加。

公告指，雙方就具體合作達成6項共識，也一致同意認真推行兩國領導人在泰國曼谷會晤時達成的重要共識，就涉海問題加強對話溝通，妥善管控矛盾分歧。中日亦原則同意2023年適當時候舉行第15輪磋商。

中日就具體合作達成以下共識

●加快開通直通電話的後續工作，盡早建成並啟用電話。

●進一步合作打擊海上跨境犯罪。

●將繼續在《中日海上搜救協定》框架下，加深海上搜救領域務實合作。

●積極開展應對海洋塑料垃圾的雙、多邊合作。

●繼續共同打擊非法捕魚，開展包括北太平洋漁業資源養護與鰻魚資源保護在內合作。

●繼續加強對口部門交流對接，增進了解和互信。

中方強調台灣問題涉及中日關係政治基礎和基本信義，要求日方務必重信守諾，妥善處之，又再次對日本向海洋排放核廢水計劃表達關切，敦促日方審慎處理福島核廢水問題，同時重申在東海、釣魚島及南海問題上的立場，敦促日方尊重中國領土主權和安全關切。