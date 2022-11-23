俄羅斯駐英大使嘲烏克蘭盼望勝利「純屬幻覺」

俄烏戰事持續，俄羅斯駐英國大使稱烏克蘭盼望戰爭勝利「純屬幻覺」，但不預期戰爭會在短期內升級。克里姆林宮否認有指在二十國集團（G20）峰會上，收到了斡旋國家向俄方轉交直接談判的協議框架。



俄羅斯駐英國大使克林（Andrey Kelin）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，俄烏戰事現時局勢趨向穩定，俄軍正重新集結，他開不到未來幾日或數星期內，戰線會有顯著發展。克林強調俄方不存在使用核武的情況，又指戰爭不是在2月，而是在2014年已開始。

克林否俄烏間有非正式談判，又指烏方非常頑固，對自身能在這場戰爭勝利上抱有幻想，克林形容這「純屬幻覺」。

同日俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認外界報道，指在G20峰會上有某個國家向普京（Vladimir Putin）轉交俄烏直接談判的協議框架。普京沒有親自出席G20峰會，改由外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）出席參與。

另外，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）11月22日表示，美國會向烏克蘭提供45億美元的支援。支援將用於穩定烏克蘭政府運作，支付包括醫院工作人員、政府僱員和教師的工資。

自2月俄烏戰爭以來，歐美已向烏克蘭提供了超過230億美元的財政援助。其中48億美元來自歐盟，85億美元來自美國。