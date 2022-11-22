世衛：寒冬再加上能源基建受損　烏克蘭數百萬人生命受威脅

世界衛生組織（WHO）說，今年冬天烏克蘭將有數百萬人的生命受到威脅。



英國廣播公司（BBC）報導，世衛組織歐洲區域主任克魯格（Hans Henri P Kluge）說，烏克蘭一半的能源基礎設施遭到戰爭破壞或毀壞，目前有1000萬人沒有電力供應。

而在這個冬季，烏克蘭一些地區的氣溫預計將下降到負20攝氏度。

根據世衛組織統計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭衛生基礎設施遭襲擊事件已錄得703起。

上週，烏克蘭的能源設施和民用建築遭到了迄今為止最猛烈的轟炸。這是俄羅斯在戰場上受挫後採取的新策略，在天氣轉寒之際，破壞這些基礎設施對民眾的衝擊更大。

克魯格在烏克蘭首都基輔（Kyiv）的新聞發布會上說，烏克蘭這個冬天「攸關生死存亡」。

他說，烏克蘭的衛生系統現在面臨了「這場戰爭最黑暗的時刻」，結束戰爭是最好的解決辦法。

俄軍襲擊導致數以百計的醫院和醫療機構「無法全面運作，燃料、水和電都缺乏，無法滿足基本需求」。

他說，婦產科需要保溫箱，血庫需要冰箱，加護病人需要呼吸機，「這都需要能源」。

世衛組織的數據顯示，為尋求溫暖和安全，多達300萬人可能會逃離家園。

克魯格說，他「非常擔憂」頓涅茨克（Donetsk）的1萬7000名愛滋病患者，「對維持他們生命至關重要的抗逆轉錄病毒（ARV）藥物可能很快就會用完」。

頓涅茨克大部分地區在俄羅斯控制之下，克魯格呼籲「在所有新收復和佔領地區緊急設立一條人道主義衛生走廊」。

另外，考慮到烏克蘭的基本新冠病疫苗接種率低，接種冠病疫苗追加劑的人更少，克魯格對烏克蘭的新冠病感染率上升的風險也十分關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

