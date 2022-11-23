巴西大選｜博爾索納羅入稟法院　挑戰投票結果

巴西總統選舉結束近一個月，現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）敗給前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva），不過博爾索納羅方面已經在11月22日入稟法院，挑戰今場選戰結果。



半島電視台（Al-Jazeera）引述CNN巴西頻道報道，博爾索納羅的盟友已經向當地最高選舉法院（TSE）提出狀紙，要求複核選舉結果。

他們稱根據自己的審核結果，顯示在10月30日舉行的第二輪總統選舉投票中，有證據顯示舊式的投票機器出現故障，令選票有不確定因素，無法認證結果，因此要求法院頒令將使用有關投票機器的選票列為無效。

最高選舉法院下令博爾索納羅方面在24小時內提交有關審核的完整報告，否則會駁回官司。而報道亦提到，該法院已經認證盧拉勝選，並獲當地及全球的政治人物亦已承認，所以這場官非很大機會無法推翻結果，但可能為巴西的政權能否和平交接帶來不明朗因素。

博爾索納羅在選前一直批評選舉制度充滿欺詐，外界憂慮他一旦敗選或會尋求投票結果無效。而他在落選沉默兩天後，被指向最高法院法官稱一切已經結束，並下令政府安排權力交接工作，惟一直沒有公開承認落敗。