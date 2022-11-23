馬來西亞首相仍難產　國陣拒與希盟或國盟組政府　國王晤部份議員

馬來西亞國民陣線（簡稱國陣）決定不與希望聯盟（簡稱希盟）或國民聯盟（簡稱國盟）組建聯合政府，令希盟和國盟都無法取得過半國會議員支持，國家元首蘇丹阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）因此需要更多時間決定首相人選。大選後第三天，馬來西亞新政府和首相依舊難產。馬國元首蘇丹阿都拉會在星期三早上，個別召見30名國陣國會議員，以確認誰獲得多數議員支持出任首相。



馬來西亞國民陣線決定不與希望聯盟或國民聯盟組建聯合政府，令希盟和國盟都無法取得過半國會議員支持，國家元首蘇丹阿都拉因此需要更多時間決定首相人選。大選後第三天，馬國新政府和首相依舊難產。

國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）星期二（11月22日）覲見國家元首後透露，元首建議國盟與希盟組成「團結政府」，但國盟堅持不與希盟合作。元首將在星期三早上10時30分，個別召見30名國陣國會議員，以確認誰獲得多數議員支持出任首相。

國陣星期二上午召開最高理事會會議後，看守首相、巫統副主席依斯邁沙比里在Facebook上宣布，國陣不支持任何聯盟組織政府，而會扮演好反對黨角色。這意味着，希盟主席安華（Anwar Ibrahim）和慕尤丁都無法取得國會過半議員支持，以組織政府及出任馬國第10任首相。

安華：已提呈首相人選

國家王宮隨後發文告說，元首諭令安華和慕尤丁下午4時30分入宮覲見。慕尤丁在下午5時10分左右先驅車離開，安華則在大約6時對守候在王宮外的記者發表簡短講話。

安華說，元首還未對首相人選做出最後決定，元首希望新政府是一個涵蓋全民，包容各種族、宗教及各州的穩定及團結政府，以解決人民面對的各種問題及重振經濟。

被詢及他是否受委為臨時首相，安華表明沒有，並指希盟已向元首提呈首相人選，接下來由元首定奪。他還打趣說：「現在（首相職位）有空缺，開放讓人申請。」

他也說，元首沒有提出組建政府的新期限，目前也不存在成立少數派政府的問題。

慕尤丁拒與希盟合組政府

慕尤丁當晚在住家外召開記者會透露，他已在元首面前簽署拒絕與希盟合組政府的文件。他強調，國盟獲得115名國會議員支持，足以組建政府。「但我覲見元首時，被告知人數不足夠，我不知道出了什麼問題。元首建議我們跟希盟合作組成團結政府，但我們從一開始就討論過，不會跟希盟合作。不管什麼目的，我們都不會同意。」

馬國上星期六舉行第15屆全國大選。根據選舉委員會公佈的選舉結果，希盟及親希盟的馬國民主聯合陣線（睦達）贏得最多議席82席，接著是國盟73席及國陣30席。其他還有砂拉越政黨聯盟贏得23席、沙巴人民聯盟六席、沙巴民興黨三席、全民黨及沙巴社會民主和諧黨各一席，以及無黨籍候選人兩席。

馬國國會共有222席，只要贏得過半的112席，就能單獨執政。希盟和國盟是贏得較多議席的兩大陣營，但希盟即使獲得民興黨和全民黨支持，所得議席也只增至86席，未能達到執政門檻。國盟也一樣，雖然獲得砂盟、沙盟和數名國會議員支持，所得議席只有105席。作為“造王者”的國陣決定兩不相幫，令國會繼續懸峙。

慕尤丁和安華都宣稱自己獲得超過112名國會議員支持，但截至星期二下午2時，也就是元首定下組建新政府的最後期限，仍沒有一方掌握多數支持；元首召見安華和慕尤丁後也未有任何決定，預計要等國陣議員星期三覲見之後，局勢才會明朗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

