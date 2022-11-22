馬來西亞大選︱希盟國盟各執一詞　國王今見各黨領袖決定首相人選

馬來西亞希望聯盟（簡稱希盟）主席安華（Anwar Ibrahim）與國民聯盟（簡稱國盟）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）星期一（11月21日）繼續為爭首相職位而纏鬥。因大選慘敗而淪為第三大政黨聯盟的國民陣線（簡稱國陣）則為要選擇支持誰而公開暴露不和。國家元首預料星期二召見各黨領袖，希望為這次相位之爭畫下句點。



國陣主席阿末扎希星期一上午率領一眾國陣議員與安華舉行會談。他強調，在國陣最高理事會有決定之前，任何國陣議員簽署的法定宣誓書都是無效的。然而，巫統內部在會後出現不同聲音。至於國盟，則堅稱本身獲得至少18名國陣議員支持，掌握足夠議席組織新政府。

馬來西亞希望聯盟主席安華與國民聯盟主席慕尤丁星期一（11月21日）繼續為爭首相職位而纏鬥。因大選慘敗而淪為第三大政黨聯盟的國民陣線則為要選擇支持誰而公開暴露不和。國家元首預料星期二召見各黨領袖，希望為這次相位之爭畫下句點。

主張與希望聯盟（希盟）合作的國民陣線（國陣）主席阿末扎希，星期一上午率領一眾國陣議員前往吉隆坡巫統總部附近的斯里太平洋酒店，與安華等希盟領袖會談。收到消息的媒體蜂擁而至，將現場擠得水泄不通。

國陣希盟霹彭組州政府 傳國陣多議員支持安華任相

國陣及巫統主席阿末扎希與希盟領袖會談後，與26名國陣國會議員一起召開記者會宣布，國陣全體30名國會議員之中的26人，將支持國陣最高理事會決定支持的政黨聯盟。他強調，絕不允許個別議員支持其他政黨聯盟。

阿末扎希拒絕透露國陣將支持哪個陣營。不過，國陣方面在傍晚傳出消息，指國陣議員星期二上午將在巫統總部簽署法定宣誓書，向國家元首表明支持安華出任首相。國陣與希盟星期一也宣布在霹靂與彭亨組織州政府，並由霹靂前州務大臣沙拉尼繼續出任大臣。彭亨州務大臣預料將由當地希盟州議員出任。

阿末扎希指出，在國陣最高理事會做出最終決定前，任何陣營自稱國陣支持哪個首相人選都不算數。他說，國陣議員必須遵循國陣最高理事會的決定。他強調，在國陣最高理事會有決定之前，任何國陣議員簽署的法定宣誓書都是無效的。

國陣及巫統署理主席莫哈末哈山、看守首相及巫統副主席依斯邁沙比里，國陣成員黨、馬華公會總會長魏家祥，以及國大黨署理主席沙拉瓦南都一起出席了記者會。

然而，莫哈末哈山傍晚突然在臉書提出國陣應該成為反對黨，由希盟與國盟去商討如何組織政府。依斯邁沙比里的女兒也突然發出依斯邁在巫統全國區部主席群組的談話截圖。根據截圖，依斯邁表明堅決拒絕與希盟合作，甚至不惜為此被巫統開除。

另一方面，國盟星期一繼續聲稱慕尤丁已獲得超過112名國會議員支持，其中包括一些國陣議員。伊黨選舉主任莫哈末沙努西星期一在記者會上透露，至少18名國陣議員有意支持慕尤丁，並強調這些國陣議員並不觸犯反跳槽法令。“他們不必為了支持慕尤丁而退出國陣，因此並未觸犯反跳槽法令。”

國家王宮星期天（11月20日）發文告，要求獲得多數議員支持的政黨或政黨聯盟，在星期一下午2時之前提呈一名各自支持的首相人選。不過，國家王宮星期一再發文告宣布，由於各黨領袖的要求，國家元首同意星期二下午2時才舉行確認首相人選的程序。

滿意與國陣會談進度 安華自稱是聯合政府首相人選

希盟主席安華星期一也在斯里太平洋酒店召開記者會。他說，對希盟與國陣關於聯合政府的談判進度感到滿意，並稱國陣在談判時沒有提出首相人選，因此他至今仍是這兩個政黨聯盟唯一的首相人選。

安華強調，希盟與國陣討論的是組建聯合政府，並非「希盟政府」或「民主行動黨政府」。他也說，國陣在談判時沒有提到法庭案件，新的聯合政府也不會干預任何法庭案件。

至於國盟也宣布已經掌握足夠人數組成政府，安華稱，那是個別國會議員對國盟的支持，但據國陣主席阿末扎希的說法，國陣最終將以集體的方式決定支持哪個政黨聯盟。

「這意味著，他們（國盟）掌握的一些（國陣議員簽署的）法定宣誓書是無效的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

