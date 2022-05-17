美國南加州教堂槍擊案　警稱疑犯是中國移民因仇恨台僑犯案

美國南加州拉古納伍茲市（Laguna Woods）一間教堂5月15日發生槍擊案，造成台灣僑民1死5傷。警方16日公布槍手是一名68歲的中國移民，他犯案動機是仇恨台灣人，警方正循涉及政治動機的仇恨犯罪方向調查。



疑犯身份是68歲男子David Chou，住在拉斯維加斯，他被控1項謀殺罪和5項企圖謀殺罪，以及4項非法持有爆炸物罪名。

奧蘭治縣（Orange County ）警長巴恩斯（Don Barnes）16日在新聞發布會上表示，疑犯是一名在美國生活多年的華裔美國公民，對中國和台灣之間的政治緊張局勢感到憂慮。

巴恩斯指出，在疑犯的車輛中發現中文手寫筆記，顯示他仇恨台灣人，以及他認為台灣不應該是一個獨立國家。巴恩斯說，他相信疑犯年輕時在台灣生活期間並不受歡迎，於是衍生仇恨情緒。警方相信他不認識教堂裏的任何人，可能是因教堂的信眾是台灣僑民而成為疑犯目標。

疑犯是一名有執照的保安，他作案時使用的兩把手槍都是在內華達州合法購買。疑犯作案前鎖上教堂的門，防止信眾逃生，然後用9毫米手槍向教堂內正在聚餐的台灣僑民信眾開火。一名任職醫生的52歲信眾在制服疑犯期間中槍死亡，之後牧師用椅子擊中疑犯，其他信眾則合力制服他。信眾用延長電線綁住槍手的雙腿，他們最少從槍手身上拿走兩件武器，成功避免更多的傷亡。