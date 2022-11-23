俄羅斯導彈再襲烏克蘭　基輔地區1死20傷　全區停電

俄羅斯與烏克蘭戰爭自2月底持續至今，烏克蘭11月23日再遭俄軍導彈攻擊，基輔地區至少1人死亡、20人受傷。



基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，首都有關鍵設施遭導彈擊中。英媒指，在基輔出現數下爆炸巨響，並可看到防空導彈飛過。

在遇襲後，基輔地區停電，鄰國摩爾多瓦（Moldova）同樣斷電。據當地官員指，在關鍵設施遭攻擊後，供水也出現問題。

▼摩爾多瓦副總理斯珀努（Andrei Spinu）在社交網站講述摩爾多瓦經歷大規模停電▼

Massive blackout in 🇲🇩 after today's Russian attack on 🇺🇦 energy infrastructure. Moldelectrica, 🇲🇩 TSO, is working to reconnect more than 50% of the country to electricity. — Andrei Spînu 🇲🇩🇪🇺 (@AndreiSpinu) November 23, 2022

因蘇聯時代遺留的能源系統與烏克蘭相連，俄軍空襲烏克蘭各地基礎設施，會造成摩爾多瓦大規模停電。歐洲多國11月21日在法國巴黎舉行捐助會議，再為摩爾多瓦籌集逾1億歐元（約8億港元）資金應付寒冬。