土耳其稱很快在敘利亞展開地面行動　美國俄羅斯籲緩和局勢

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）11月22日稱，土耳其很快會在敘利亞北部展開地面行動，以對抗當地的庫爾德族武裝組織、人民保護部隊（YPG）。美國和俄羅斯呼籲土耳其保持克制，以緩和局勢。



土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）22日稱，埃爾多安22日說：「我們會用我們的坦克、大炮和士兵，把他們（YPG成員）全部剷除。」

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）21日發聲明指：「我們促請（各方）緩和敘利亞局勢，以保護平民生命及支持擊敗極端組織ISIS的共同目標。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日對記者說，俄羅斯理解並尊重土耳其對自身安全的關切，但仍呼籲各方不要採取可能會嚴重破壞局勢穩定的步驟。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的敘利亞問題特使拉夫連季耶夫（Alexander Lavrentyev）表示，俄羅斯希望說服土耳其不要在敘利亞領土上過度使用武力。他說：「俄羅斯數個月以來……盡一切可能來阻止任何大規模地面行動。」

敘利亞：圖為2022年11月21日，敘利亞北部庫爾德族民眾為在空襲中喪生的人舉行葬禮。（AP）

雙方互相報復

土耳其、敘利亞北部及伊拉克北部的局勢升級，與三地自13日起發生的襲擊事件有關，土耳其和庫爾德族武裝組織互相報復，不斷發生衝突。

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心一條步行街13日發生爆炸，導致最少8人死亡、81人受傷；土耳其指施襲者是庫爾德族武裝份子。

土方於是在20日展開「爪劍」空中軍事行動（Operation Claw-Sword），空襲敘利亞北部和伊拉克北部的庫爾德族武裝份子目標，擊斃184名武裝份子。土耳其鄰近敘利亞邊境的卡爾卡默斯鎮（Karkamis）21日被火箭彈擊中，導致最少3人死亡。火箭彈從敘利亞發射，這疑似是敘利亞武裝份子為報復土耳其而發動的攻擊。