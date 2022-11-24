美國佐治亞州非裔囚犯遭圍毆　3白人獄警被捕兼停職

美國民權律師丹尼爾斯（Harry Daniels）公布影片並稱41歲非裔男子霍布斯（Jarrett Hobbs）在監獄服刑期間遭數名白人獄警圍毆後，卡姆登縣警長辦公室（Camden County Sheriff's Office）11月22日表示，在佐治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）參與調查後，他們已逮捕3名職員。



卡姆登縣警長辦公室稱，21歲的馬西（Braxton Massey）、23歲的加里克（Mason Garrick）和24歲的（Ryan Biegel）比格爾均被控毆打囚犯和違反公職人員宣誓誓言。他們被捕前已遭停職。

根據尼爾斯說法，由於涉交通違例和持有受管制物質，來自北卡羅來納州（North Carolina）格林斯伯勒（Greensboro）的霍布斯9月3日至30日被關押在伍德拜恩（Woodbine）的卡姆登縣監獄。

尼爾斯11月14日公布一段9月3日錄得的閉路電視影片顯示，身處牢房的霍布斯從長椅上拿起某些東西後，5名警員闖進牢房毆打他。

Viral video shows inmate beaten by officers in Camden County jail

The attorney for Jarrett Hobbs, the man in the video, says he was suffering a psychological episode. Camden County Sheriff's Office is investigation what happened. https://t.co/5Cds1WyHJV

pic.twitter.com/kObSXCgqGR — Sarah Jones Reports (@SarahJReports) November 15, 2022

在上交北卡羅來納州美國聯邦地區法院的法庭文件顯示，霍布斯的緩刑官卡尼（F.J. Carney）稱，霍布斯被打前正在踢自己牢房的門，反抗時一拳擊中警員的臉部，另一拳在頭部一側，導致一名獄警眼睛有瘀傷且斷手。