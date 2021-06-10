美國未來具人口優勢　惟「白人太少」潛藏危機

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-06-10 19:40

中國內地推出三孩政策，欲激勵國民多生育，挽救未來社會老齡化趨勢，舉國網民雖議論紛紛，但真正會以「行動」配合國策的人恐怕不多。相比一眾競爭對手，美國人口憑着不算太低的生育以及引入移民，在未來30年相信具備一定的人口優勢。不過，美國人口種族比例屆時亦將有重大改變，隨着拉丁裔人口增長，白人人口比例此消彼長，這會帶來怎樣的社會問題？

首先，欲了解美國的基本人口優勢可參閱前文。

根據美國2020人口普查的統計數字，到2050年美國人口會比現時增加一億人，到超過四億人口。由2007年至2019年經歷過金融海嘯的10年，美國生育率跌至1.7，為歷來最低。儘管這個生育率仍未及人口更替所需的2.1水平，但環觀全球的已發展國家及人口大國，美國的生育率已可謂「低處未算低」。

「嬰兒荒」問題困擾全球發達國家，數字上，美國相對上較具未來人口優勢。（Getty）

比起俄羅斯、德國、日本，美國生育率高出五成，亦高於中國、意大利、新加坡、韓國、東歐等主要經濟體。30年前蘇聯解體後，俄羅斯當時的人口比美國多，然而該國當受到低生育率、高死亡率困擾，預計總人口到2050年更大跌三成，美俄人口差距將會更加明顯。

同時，在過去數十年迅速起飛的東亞國家，人口紅利的優勢將日漸下降，在未來40年，東亞地區65歲以上老年人口將佔三分一以上，聯合國數據估計，中國2050年的人口大約三成是60歲以上，反之美國佔比僅五分一，反映東亞社會老齡化問題遠比美國嚴重。

人口更替不順遂，恐怕是長遠為國家經濟及軍事力量埋下計時炸彈。雖然，美國人口外貌在未來數十年預期仍可「跑贏」主要國際對手，不過該國生育率亦正在走下坡，千禧世代及更年輕的Z世代傾向「少生」，依靠移民支撐美國人口增長節奏及勞動力，又會否帶來其他社會問題？這大概不難推測下去。

拉丁裔移民為美國人口注入動力，在未來數十年將會成為主要的勞動人口。（Getty）

拉丁裔生育率 長年高於白人

假使美國移民及移民後裔比例持續增加，白人人口減少，仇外主義、種族政治等問題可能亦會滋長。過去數年，美國出現的極右白人至上主義，此起彼落的黑人平權運動、白人對於BLM的反撲，到疫情以來越演越烈的歧視亞裔現象，都已說明了美國社會種族撕裂的不安情緒。

根據美國國家健康統計中心（National Center for Health Statistics）數據，由1990至2010，拉丁裔及黑人女性的生育率皆高於白人女性。（見下圖）

自1990、2000、2010三個年代，美國拉丁裔婦女（左一）的生育率，一直比黑人、白人、亞裔等高。（National Center for Health Statistics）

目前，美國人口種族佔比之中白人人口佔六成，拉丁裔佔約18%，黑人或非裔則佔大約13%。而單計2020年美國逾360萬新嬰兒之中，約50%擁有白人母親，擁有黑人母親的約14%，母親為拉丁裔的則有23%。若按每一千名美國女性計算，白人適齡婦女的生育數目為53.2，黑人婦女為59，拉丁裔則為62.8，此生育率在過去兩年相若，反映出美國拉丁裔生育較多的小孩。

除了拉丁裔的生育率較高，基本拉丁美洲國家長期政局不穩，經濟陷入深度衰退，因此拉美新移民更是源源不絕來美。過去十年美國新移民的數目約一百萬，當中接近三成為拉丁裔。而亞裔移民比例近年更超越拉丁裔，維持在30%以上，因此可以預視少數族裔總數未來勢必超越白人。

另一邊廂，按照美國普查局（United States Census Bureau）的數字預測，到2030年，白人人口比例將跌至55.8%，拉丁裔將增至21.1%，黑人及亞裔人口都會有顯著增長。最終，白人人口預計於2045年左右將跌至低於五成，而且可以預期的是拉丁裔將會是未來主力勞動人口，老年人口將以白人為主。到2060年，每四名美國人之中便有一人為拉丁裔。

紅線預測顯示，美國白人人口比例到2060年將跌至低於五成，黑線顯示的拉丁裔則會持續增長至兩成半以上。（The Conversation）

社會上層資源仍被白人壟斷

人口種族結構改變，白人變成少數，除了可能衍生上述提到的種族矛盾、排外主義、白人至上主義崛起，長遠亦會影響就業問題及經濟結構，因為美國如今不論是政治、文化、社會還是經濟領域的上層資源，還是基本被白人所壟斷。

拉丁裔人口雖然在數目上勢頭強勁，但經濟上卻是相反。現時，全美國的拉丁裔人口僅三分二為美國出生公民，22％尚無公民資格。

過去至少30年，美國拉丁裔的生育率都高於其他種裔。（Getty）

難以上游的未來生力軍

雖然美國的就業巿場非常依賴這些以拉丁裔為主的零工勞動人口，但拉丁裔移民通常都是教育程度、人工偏低。布魯金斯學會數字顯示，只有22%美國拉丁裔屬於中產階級，拉丁裔的家庭收入中位數只有白人家庭約四分之三。2016年，拉丁裔家庭的總資產中位數更只有白人家庭的八分之一；拉丁裔貧窮的情況比白人高1.7倍。

作為美國的未來生力軍，拉丁裔所能獲的資源卻不成正比，資源短缺之下，難免導致跨代貧瘠、拉丁裔新生代或難以在社會階梯上流。目前，每五名拉丁裔小孩就有三個生於收入家庭，受到糧食不足困擾的為數不少。

未來數十年對於美國而言，不論是建立種族和諧的社會，還是穩定的就業及經濟結構，都尚存極大挑戰。美國欲守住這個所謂的「人口優勢」，讓拉丁裔、黑人等族裔得到經濟上的公義乃是必然任務。