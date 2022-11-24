英國示威期間警方疑非法逮捕記者　警長致歉　審查結果是「這樣」

英國環保團體停用石油組織（Just Stop Oil）持續發起抗議之際，至少4名在赫特福德郡（Hertfordshire）示威現場進行報道的記者遭逮捕。赫特福德警察局長霍爾（Charlie Hall）要求進行獨立調查與審查後發現，這些事件並非單純只是在場警員反應過激或失誤，而是受當地警察局高級職員指示。霍爾其後向受害記者致函致歉。



事件始於由Just Stop Oil號召的抗議活動。4名記者被捕後，首相辛偉誠（Rishi Sunak）與多名高級警官強調新聞自由重要性，霍爾亦要求進行獨立調查並讓劍橋郡警察局總警司哈欽森（Jon Hutchinson）審查。

審查發現，這些逮捕事件是由赫特福德警察局更多高級職員指揮，他們制定一項警務計劃，但未有考慮到記者或在現場的可能。

審查小組認為，這項名為青銅（Bronze）的警務計劃幾乎完全認可逮捕是警員唯一可用的干預手段，「這種做法沒有區分人與人，也未考慮權利的平衡」，「有證據表明，根據《歐洲人權公約》第10條，逮捕可能構成『非法干涉』個人的言論自由」。

哈欽森的審查亦指，現場警員不能僅根據高級警官的說話行使逮捕權，除非上級傳達足夠資訊讓自己提出合理的理由，但本案的證據表明，警員受指示行使權力前並未有充分理由。

↓被捕記者推文回應審查↓

Review of @HertsPolice response to recent protests on the M25 and arrests of *four* journalists, incl myself, has found:



- Arrests weren’t justified

- Officers lacked understanding of the role of the press

- Two officers involved hadn’t done compliance training @LBC — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) November 23, 2022

紀錄片製作人費爾蓋特（Rich Felgate）、攝影師鮑爾斯（Tom Bowles）和倫敦廣播公司電台（LBC）林奇（Charlotte Lynch）都表示收到霍爾的致歉信。

霍爾在信中承認這次顯然是警方搞錯，自己完全接受當局犯下不該犯的錯。

發生什麼事？

示威者由11月7日起在M25高速公路抗議，封鎖M25部分道路。根據停用石油組織，自9日上午7時開始，約15名示威者在這條英國其中一條最繁忙的高速公路上爬上路標塔架，導致交通停擺。

費爾蓋、鮑爾斯及1名未有公開姓名的記者7日被捕，林奇8日也在示威現場被捕。

24 hours after @HertsPolice arrested me and @tomsdinner whilst covering the @JustStop_Oil protests, they arrest @charlotterlynch from LBC. This is not an accident. https://t.co/UCBKFLYtdx — Rich Felgate (@richfelgate) November 9, 2022

儘管他們在公共人行道上受警方盤問時都已出示有效記者證，4人還是因涉嫌串謀與示威相關的致公眾滋擾而被捕。

警方此舉遭斥責是對新聞自由的威脅，以及是唐寧街在干預。有人在國會提出質詢，且首相發言人亦表達不安後2週，審查才展開。