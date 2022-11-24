約翰遜：德國曾認為烏克蘭應一早向俄羅斯投降

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）11月23日表示，俄羅斯入侵烏克蘭初期，德國政府曾認為基輔方面應一早投降，避免戰事陷入長期戰。不過柏林方面否認有關言論，並重申俄羅斯面臨敗仗。



《衛報》報道，約翰遜接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，俄羅斯在烏克蘭附近部署大量兵力時，引起極大震撼，但各國對此則有不同看法。他提到德國一度覺得，如果俄烏開戰將會是一大災難，因此從經濟而言，戰爭最好盡快結束，烏克蘭亦應投降。

約翰遜表示理解德國政府的想法，但自己無法接受，而且以這種方式看待俄烏問題實屬非常糟糕。他同時亦稱，法國在最後一刻都不認為俄羅斯會攻打烏克蘭；意大利則因為極度倚賴俄國碳氫化合物，所以表示愛莫能助。

約翰遜擔任英國首相期間，曾多次訪問烏克蘭，向總統澤連斯基表達支持。（AP）

他指出，當時只有英美兩國正確評估俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的意圖，而且在俄軍出兵後，歐洲各國的態度隨即迅速改變，大家都覺得已經無法與莫斯科談判，改為團結一致應對，向俄羅斯採取嚴厲制裁。

對於約翰遜的言論，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的發言人及德國駐英國大使都否認有關說法，形容約翰遜充滿娛樂性，而且一直與真相有「獨特的關係」。而朔爾茨同日與塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nikos Anastasiadis）會面時，則批評俄羅斯炮轟烏克蘭民用設施的做法違反國際法，要求普京即時停止無意義的殺生，立即從烏克蘭撤兵和同意舉行和談。

另外法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就準備在未來數天內與普京通話，討論烏克蘭民用核設施，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的情況。