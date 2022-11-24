英國機場計劃在2024年底前　放寬旅客攜帶液體上機規定

乘坐飛機外遊時，在機場都必須經過安全檢查，其中一項規例是不可攜帶超過100毫升的液體，以及需要取出電子及金屬用品作保安檢查。不過英國政府最近為當地機場引入新型3D立體掃瞄器，提升檢查效率，並計劃在兩年內廢除旅客攜帶液體和電子用品的限制。



英國廣播公司（BBC）11月23日引述消息人士報道，英國政府正考慮在2024年中或之前，引入新型掃瞄器。它與醫院使用的電腦斷層掃描器相似，可以更清楚顯示行李內的物品。

前首相約翰遜（Boris Johnson）曾承諾，在2022年底前完成有關安排，加快登機前的安檢速度，但受到疫情影響而延遲。《泰晤士報》（The Times）指，官員目前正審視計劃內容，並可能在聖誕節前公布細節，希望可以減少各地機場安檢大排長龍的情況。

而自2017年開始測試有關設施的倫敦希斯路機場（Heathrow Airport），負責人指出他們正擴大3號客運大樓的安檢區域，安裝更多CT掃瞄器，運輸部要求在2024年前完成。

美國運輸安全管理局（TSA）在2019年於邁阿密國際機場引入新型3D電腦掃瞄器，令當局更易找出行李內的違禁品和炸藥。（Getty Images）

英國警方在2006年搗破一宗企圖將炸藥藏在飲品樽內的炸彈襲擊陰謀後，政府隨即推出措施，限制旅客只可攜帶不超過100毫升的液體，而且亦需要放在一個20厘米乘20厘米、透明和可再密封的透明膠袋內。

目前美國亞特蘭大哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）及芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）等機場已經安裝同款CT掃瞄器。

至於香港，根據機場網站顯示，所有放置於手提行李的液體、凝膠及噴霧類物品均須以容量不超過100毫升的容器盛載，並放在一個容量不超過一公升、可重複密封的透明塑膠袋內，每名旅客只可攜帶一個裝有容器的透明塑膠袋。藥物、嬰兒奶品／食品及特別飲食所需的物品，經查證後可獲豁免。如所攜帶的液體、凝膠及噴霧類物品不符合以上規定，則必須於安檢前處理或棄掉。

目前香港機場未有放寬旅客攜帶液體上機的規定，意味大家外遊時，仍需遵守不可攜帶100毫升以下液體的規定，同時亦要按照以往安檢的措施。（鄭子峰攝）

另外所有在香港國際機場轉機的旅客，如攜帶裝有液體、凝膠及噴霧類物品的防干擾密封塑膠袋，必須在轉機旅客保安檢查站，接受液體、凝膠及噴霧類物品專門安檢儀器的進一步保安檢查。

在部分情況下，液體、凝膠及噴霧類物品須從塑膠袋取出，以便進行保安檢查。有關物品在通過檢查後，保安人員會將其放入由香港國際機場提供的新防干擾塑膠袋密封及重新包裝。而手提行李內或身上的電子及金屬物品，亦需放置在獨立托盤內進行保安檢查。