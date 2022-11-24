韓國回應金與正言論稱賊喊捉賊

朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正11月24日通過朝中社發表談話，強烈譴責韓國追隨美國促成對朝單邊制裁，並以粗口辱駡韓國總統尹錫悅是白癡。韓國統一部對此遺憾，稱朝鮮賊喊捉賊。金與正也是朝鮮領袖金正恩胞妹。



統一部一名官員11月24日在記者會上稱，她用低俗的粗言批評韓國國家元首，不講基本禮儀的行徑令人憤慨。現時韓半島局勢緊張升級正是朝鮮接連射彈所致，而朝方賊喊捉賊、倒打一耙（比喻自己做錯了，不僅拒絕別人的指摘，更責怪別人），將責任轉嫁給韓方，政府對此深表遺憾。

官員還稱， 韓方強烈譴責朝方企圖煽動韓國國民發起反政府鬥爭，動搖韓方體制，這樣的不軌圖謀絕不會得逞，韓國民眾不吃這一套。朝方的舉措反而讓民眾對朝方的觀感更趨惡化。

金與正稱「無法理解」為何韓國國民會對尹錫悅政權那群「白癡」不斷製造危機狀況袖手旁觀，至少在文在寅政府時期首爾不是平壤的靶標。又稱美國及其附庸國韓國對朝鮮的制裁壓力愈大，平壤的敵意和憤怒也就愈大。

韓社聯分析指，朝鮮把半島緊張局勢的責任轉嫁給韓方，還在刺激韓方輿論，煽動反政權鬥爭。這意味朝鮮在尹錫悅政府成立後將韓國視作目標攻擊，與其在9月通過核武裝立法，表明要使用核武器進行先發制人打擊的行為一脈相承。

金與正在8月也曾批評尹錫悅政府的無核化路線圖的「大膽構想」愚蠢至極。在11月22日譴責韓國外交部將朝鮮行使自衛權稱為「挑釁」，貶低韓國是「美國的忠犬」。

韓國外交部發言人任洙奭22日在例行記者會上表示，朝鮮的挑釁行為仍在持續，為此正在考慮採取進一步的對朝單邊制裁措施。