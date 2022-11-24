美國太空軍印太司令部啟用　美媒：因應中俄朝

美國太空軍印度洋-太平洋司令部（United States Space Forces Indo-Pacific）總部11月22日啟用。美媒24日稱，美國先在印太區啟用太空軍司令部，是為應對來自中國、俄羅斯、及朝鮮的威脅。



美國太空軍印度洋—太平洋司令部總部位於夏威夷（Hawaii）珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。印太司令部首任指揮官是馬什塔利日（Anthony Mastalir）。

美國《空軍時報》（Air Force Times）24日稱，美國太空軍印太司令部的功能是管理美國在整個印太區的軍事太空行動。報道指，美國先在印太區啟用太空軍司令部，因為這地區是美國面臨的最迫切國家安全威脅的來源地，這些威脅包括來自中國、俄羅斯、朝鮮以及恐怖組織的威脅。

報道提及，太空軍印太司令部的其中一個核心任務，是保衛美國在太空的資產，令它們免受物理攻擊和數碼攻擊，尤其是來自中國的攻擊。

美國太空軍作戰部長薩爾茨曼（B. Chance Saltzman）22日稱，美國發現自己正於印太區與一個有思想的對手競爭，這個對手持續部署反太空系統、以及他們的精湛天基支援系統，以支持他們日益強大的地面部隊。《空軍時報》24日稱，薩爾茨曼所指的對手是中國。