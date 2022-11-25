韓國貨司機6個月內二度大罷工　尹錫悅警告祭出強制開工令

韓國貨運工會11月24日展開罷工，要求當局永久設立最低工資，並加大貨運業司機福利。這是不足6個月內他們第2次進行大罷工。總統尹錫悅警告可能祭出強制開工令。倘成事，這將成為韓國史首次發布這樣的命令，下令工人上班。



司機尋求讓年底到期的「貨物安全運費制」正式立法，但雙方談判破裂。工會24日起發起工業行動，在全國多處發起16場集會。工會估計約22,000人參加。交通部推算約9,600人到場。罷工人士未有同警方發生衝突。

交通部稱預計25日有7,700人在全國164處罷工，少於24日的約9,600人。

罷工組織警告，罷工或導致主要煉油廠中止石油供應，並中斷主要港口及工廠運輸。工業行動已擾亂韓國這個全球第10大經濟體的供應鏈，影響汽車製造商、水泥行業和鋼鐵生產商。

韓聯社25日引述韓國總統尹錫悅24日晚上在Facebook發文警告，若罷工持續，政府或會介入，將考慮實施多項措施，包括下達「開工令」（work start order）。

他將罷工行為形容為，在經濟危機持續期間挾持國家供應鏈為「人質」的、非法和不可接受的舉動。

根據韓國法例，如出現嚴重干擾，交通部可下達開工令，要求運輸業工人返回工作崗位，違令者可被判處3年以下有期徒刑，或高達3,000萬韓圜（約17.7萬港元）的罰款。

韓交通部稱，它要求在24日與工會進行談判，但雙方尚未就日期達成一致意見。