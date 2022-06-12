談判破裂　韓國貨車司機繼續罷工　工業及港口物流癱瘓

韓國貨車司機的工業行動在6月12日踏入第6天，罷工導致韓國工業中心及主要港口貨物運輸陷入癱瘓。這是韓國總統尹錫悅上任以來首場大罷工。



示威者反對燃油價格急升，以及要求獲得最低工資保障。他們要求延長補貼，而補貼在今年到期。獲得補貼可讓他們在燃油價格走高時，至少領到最低工資。

約有百名工會成員12日在現代汽車工廠園區大閘外聚集。一名工會職員稱，預料13日再有數百人加入抗議。

12日的示威大致和平進行。約有40人被捕，當中大部份人已獲釋。

韓國國土交通部說，官員11日與工會進行第三輪談判。但在談判逾10小時之後，雙方仍未能縮窄分歧。部門稱將繼續與工會談判。

韓國是半導體、智能手機、汽車、電池和電子產品的主要供應國。貨車司機罷工將加劇全球供應鏈的不確定性。在此之前，這些供應鏈已因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）以及俄烏戰爭已被打亂。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10日引述一名官員稱，佔全韓貨運總量80%的釜山港，10日貨櫃運輸量僅為平時的三分之一；仁川港的運輸量跌至平時的20%，蔚山港的貨櫃運輸自7日起停擺。