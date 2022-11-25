英國護士工會宣布12月罷工2天　逾百年來首次

英國最大護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing，RCN）11月23日宣布，因政府拒就加薪19.2%正式談判，逾30萬名會員12月罷工2天。政府方面稱難以應付這個加幅。這是英國106年來護士首次罷工。



RCN稱，效力國民保健制度（NHS）的護士過去10年實質薪金減少多達20%，成員已來到連為家人買食物以及付賬單都有困難的地步。工會要求的加薪幅度比通脹高5%。

RCN宣布12月15日及20日罷工2天。雖然罷工在這2天分別持續12小時，很可能在早上8時至晚上8時進行，此外緊急醫療服務將繼續維持，但非緊急醫療服務勢受影響。

罷工將在英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭進行。RNC稱下週將公布受影響的NHS部門。蘇格蘭方面，因當地政府重啟薪金談判，當地RNC暫停工業行動。

RNC宣布罷工之際，英國正面臨「冬季罷工潮」——郵政工作人員、教師和大學講師24日發起全國罷工，未來數週鐵路從業員將發起罷工潮。

與此同時，新華社11月24日稱英國醫療衛生服務系統最新數據顯示，目前該系統正面臨新冠、流感和醫療服務資源緊張「三重」威脅，可能會經歷「有史以來最具挑戰性的冬天」。

NHS英格蘭分支機構24日公布的最新數據顯示，過去一週，英格蘭平均每天有344名流感患者入院治療，比去年12月初的31人增加超過10倍。

此前，NHS多名臨床工作人員就指出，該服務體系正面臨新冠、流感和創紀錄的緊急醫療服務需求量「三重」威脅。數據顯示，過去一週大批NHS員工因病缺勤，其中最主要的病因是新冠和流感。NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）在一份聲明中說，醫療系統工作人員面臨相當大的壓力，NHS正進入可能是「有史以來最具挑戰的冬季」。

英國兒科重症監護協會24日發表聲明說，病毒性呼吸道疾病通常在冬季導致兒科重症監護病房壓力激增。流行病學數據顯示，今年冬天情況可能格外嚴峻。過去幾週，英國對兒科重症監護病床的需求大幅飆升，不少兒科重症監護病房已達到或超過床位容量。未來數月內，這種情況可能持續甚至惡化。

英國衞生安全局此前發布公報說，強有力的跡象表明，英國今年冬天或將面臨流感大範圍傳播疊加新冠流行的嚴重風險，公眾應接種新冠和流感疫苗。