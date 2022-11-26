世界盃｜克羅地亞「最性感球迷」懶理禁忌　於卡塔爾拍戶外泳裝照

被人稱為世界盃最性感球迷的克羅地亞女子諾爾（Ivana Knoll）11月25日發布圖片顯示，自己以一身紅白格仔花紋的低胸修身連衣裙現身卡塔爾的賽事現場。



諾爾25日在Instagram發布一張相片，並加上國際足球協會（FIFA）、世界盃、FIFA世界盃、卡塔爾、足球、克羅地亞、球迷與足球時間等標籤。

諾爾的Instagram有62萬人追蹤。她曾在2014年巴西世界盃和2018年俄羅斯世界盃出現，讓世人感到驚艷，又推出自己的泳裝系列，當中大多泳衣的設計都有融入克羅地亞國旗的元素。

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她23日亦現身克羅地亞對摩洛哥的賽事現場、拜特體育場（Al Bayt Stadium），支持自己國家的球隊。兩隊最終踢成0比0完場。

諾爾當時身穿這件紅白格仔花紋的長裙以展示自己的愛國心。她之後又發布自己身穿一件更少布的丁字連身泳衣出現在卡塔爾街頭的影片。

英國《每日郵報》指，在卡塔爾嚴厲的法律下，諾爾正面臨被捕風險。

卡塔爾旅遊局在世界盃舉行前曾警告，包括男性和女性在內的遊客應透過避免在公共場合穿着過度暴露的衣服來表示對當地文化的尊重，當局普遍建議他們確保自己的肩膀和膝蓋被遮蓋。