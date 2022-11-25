世界盃2022｜西方給卡塔爾挑毛病，背後打什麼算盤？

當地時間11月20日，2022年卡塔爾世界盃在期待和爭議中揭幕。

這是新冠疫情以來首個向全球觀眾開放的國際大型體育賽事。卡塔爾佈局多年，總投入約2200億美元，誓要打造一場讓全球觀眾難忘的盛會。

近年來卡塔爾積極申辦大型體育賽事。西北大學中東研究所副教授王晉認為，卡塔爾坐擁豐富的油氣資源，希望發揮更多國際作用，將自己打造成連接亞非歐的交通、金融、外交樞紐，「舉辦此類體育賽事，有助於卡塔爾構建國家形象。」

卡塔爾世界盃，不少阿拉伯世界女性也入場支持。（AP）

然而，在球場之外，西方輿論對本屆世界盃的攻擊力度堪稱史無前例。從「賄選」風波，到卡塔爾的外籍勞工權益、環保問題乃至LGBTQ群體，無不令西方觀察員們感到「憤怒」。讓來自歐洲的國際足聯主席因凡蒂諾也忍不住回擊批評者「虛偽」。

開幕式上，西方國家集體缺席，這其中或有對卡塔爾「人權」狀況的考量，但在上海外國語大學中東研究所研究員鈕松看來，俄烏衝突爆發後，很多歐洲國家在能源問題上對卡塔爾施壓，後者卻並未給予太多正面回應，「西方國家自然會通過缺席開幕式的方式，適度對卡塔爾進行『敲打』。」

另一邊，近年來矛盾不斷的阿拉伯國家藉此次世界盃的契機握手言歡，彰顯團結。

鈕松認為，阿拉伯國家的深層矛盾仍然存在，但在世界盃的問題上，他們有一種普遍的民族自豪感，認為這不僅是卡塔爾的榮耀，也是整個阿拉伯世界的榮耀。

卡塔爾世界盃期間在當地掀起一陣足球狂熱，身穿卡塔爾傳統服飾的女性從卡塔拉海灘走過時，一個球滾過。（AP）

肯砸錢，為了啥？

卡塔爾位於伊朗灣西海岸中部，面積11521平方公里，總人口265.8萬，其中本國公民約佔15%。卡塔爾政局穩定，社會治安良好，油氣資源豐富，2021年人均GDP近6.2萬美元，位居世界前列。

卡塔爾並非傳統足球強國，甚至在本屆比賽之前從未闖入過世界盃決賽圈，為何能夠獲得世界盃主辦權？

鈕松對觀察者網分析，首先，卡塔爾對舉辦世界盃有強烈意願，「長期以來，卡塔爾在發展體育運動，尤其是爭取舉辦國際賽事方面，下了很大功夫。」其次，舉辦任何大型國際賽事都需要大量資金投入，卡塔爾在這方面有得天獨厚的優勢，願意為世界盃投入鉅額資金。第三則是該國強大的遊說公關能力。

卡塔爾豪擲2,200億美元舉辦世界盃，成為史上最貴世界盃，在當地掀起一陣足球狂熱。（AP）

值得一提的是，自卡塔爾被確認為2022年世界盃舉辦國，其十多年來一直被捲入賄選醜聞，卡塔爾方面堅決否認，但有關傳言仍源源不斷。

王晉認為，儘管出現了「賄選」風波，但卡塔爾最終能獲得世界盃主辦權，並非單純憑藉金錢力量，最重要的還是該國足夠「誠懇」。

國際足聯在2009年1月同時開啟2018年和2022年世界盃的申辦程序，相較於澳洲、美國等競爭對手同時參與兩屆競爭，卡塔爾一開始就瞄準2022年世界盃，且面對外界質疑該國氣候炎熱、不適合比賽，卡塔爾還拿出了控温體育場的方案，「誠意更足、投入更大」。

據福布斯雜誌網站估計，自2010年底被確認為世界盃主辦國以來，卡塔爾前後砸下約2200億美元。這些錢被用來修建地鐵、人工島，擴建機場，還在沙漠中打造出一座盧賽爾新城，滿足各類比賽的需求。這是有史以來最貴的一屆世界盃，是2018年俄羅斯世界盃花費的15倍。

11月22日，卡塔爾盧賽爾舉行的世界盃C組足球比賽之前，騎警在盧賽爾體育場外巡邏。（AP）

作為一個國土小、人口少、多沙漠的中東國家，卡塔爾並不適合舉辦大型國際賽事，但多年來卡塔爾在這方面尤其積極，其首都多哈已於2006年舉辦了亞運會，將於2030年再次承辦亞運會；還在一次次衝擊着奧運會的舉辦資格。

卡塔爾為何如此執着於舉辦國際大型體育賽事？

「卡塔爾很希望通過這種大型賽事宣傳國家形象。」王晉表示，卡塔爾油氣資源豐富，其利用能源出口成為「土豪」的同時，也希望發揮更多國際作用，將自己打造成連接亞非歐的交通、金融、外交樞紐，「舉辦此類體育賽事，有助於卡塔爾構建國家形象。」

鈕松表示，卡塔爾雖然經濟實力很強，但畢竟是一個小國，為了實現其小國大外交的理念，希望在文化、體育、環保等「低政治」領域另闢蹊徑，實現彎道超車。舉辦大型國際體育賽事是發展國家軟實力的重要象徵，也是小國大外交理念在體育層面的呈現，因此卡塔爾在這一領域可謂不惜血本。

「從世界盃本身來說，肯定是一個砸錢的項目，短期內靠門票、旅遊收益遠遠比不上投入，但從另一個角度來說，世界盃或是其他國際賽事的舉辦，在打造卡塔爾國家名片的同時，也能促進該國體育經濟、旅遊經濟的發展。卡塔爾能夠藉此次世界盃的契機，加快整個國家的基礎設施建設，提升國家綜合實力。」

作為一個拿油氣當經濟支柱的國家，卡塔爾在2008年推出了「2030國家願景」規劃，致力於通過大力發展經濟多元化，到2030年將自己打造成為一個可持續發展、具有較強國際競爭力、國民生活水平高的國家。

卡塔爾「交付與遺產最高委員會」（卡塔爾世界盃組委會）秘書長薩瓦迪今年9月接受卡塔爾通訊社採訪時表示，世界盃的重要性不僅限於足球比賽，更體現了卡塔爾在「2030年國家願景」中確立的目標。

他表示，世界盃是社會和經濟發展的催化劑，卡塔爾將世界盃視為超越體育場界限的綜合活動，相信體育的力量能夠給社會帶來積極變化。

卡塔爾埃米爾塔米姆在世界盃開幕式上，向全球觀眾發表講話。（AP）

以小博大，勝算幾何？

「我在卡塔爾，在阿拉伯世界，歡迎大家前來參加2022世界盃。」當地時間11月20日，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆在世界盃開幕式上，向全球觀眾發表講話。

沙特王儲薩勒曼、約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、阿聯酋副總統兼總理、杜拜酋長穆罕默德、巴勒斯坦總統阿巴斯等阿拉伯國家領導人紛紛出席，相談甚歡。

土耳其總統埃爾多安也在開幕式期間，與埃及總統塞西第一次見面並握手。2013年7月，塞西領導的埃及軍方解職時任總統穆爾西，土埃關係惡化。此次兩人的短暫交流為兩國恢復關係提供了想象空間。

卡塔爾多哈舉行的2022年世界盃開幕式上，土耳其總統埃爾多安（右）與埃及總統塞西握手，是二人第一次見面並握手。（土耳其總統府/美聯社）

鈕松表示，世界盃首次在阿拉伯國家舉辦，也是首次在中東國家舉辦，對卡塔爾乃至阿拉伯世界都意義重大，卡塔爾也能利用世界盃這一平台改善與中東國家的關係。

近年來，卡塔爾頻繁和周邊國家發生爭端，在2017年6月爆發了斷交危機，被一眾阿拉伯國家孤立、甚至封鎖。主要矛盾發生在它與「阿拉伯世界一哥」沙特之間。

鈕松介紹，沙特是公認的海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）領袖，沙特的國土面積、經濟實力，以及坐擁伊斯蘭兩大聖城的宗教地位，都決定了其是海合會的主導者。

卡塔爾則在1995年之後不斷推進小國大外交，其採取的外交政策引起沙特高度不滿。例如卡塔爾採取平衡外交，與伊朗、土耳其等中東地區非阿拉伯大國建立關係，觸動了沙特敏感的神經，「對沙特和其他海合會小國而言，伊朗可以說是頭號安全威脅」。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）到卡塔爾出席開幕式及觀賽，可見沙特、卡塔爾兩國關係解凍。 （Getty）

在沙特眼中，卡塔爾採取的很多政策和海合會整體利益不相符，挑戰了沙特的權威，甚至想取代沙特在海灣君主國家中的主導地位，因此沙特對卡塔爾充滿警惕和防範。這種不滿也催生了陣營化的對抗模式。

此外，卡塔爾經歷斷交危機時，沙特給出的理由是卡塔爾「支持恐怖主義」，鈕松表示：「這裏的核心就是穆斯林兄弟會（以下簡稱「穆兄會」）。沙特、埃及等國都對穆兄會採取了嚴密防範措施，甚至認為該組織是恐怖主義、極端主義，對其嚴厲打壓。但穆兄會在卡塔爾的發展過程不一樣，能和卡塔爾王室和諧相處。」

2021年1月，海合會峰會達成《歐拉宣言》，強調海合會將推動各成員國重回合作軌道，致力於實現全面合作、團結和融合，並最終實現統一。這標誌着海灣斷交危機得到緩和。同月，沙特同卡塔爾復交並全面恢復往來。

對於卡塔爾世界盃，沙特也是鼎力支持。沙特王儲薩勒曼日前指示沙特所有政府部門和機構「提供卡塔爾舉辦世界盃所需的任何額外支持或設施」。而薩勒曼本人原定於11月19日至21日訪問日本，但這一行程臨時取消，他最終出現在世界盃開幕式上。

卡塔爾前埃米爾哈馬德（左）和埃及總統塞西（右）在世界盃開始前互相問候。（AP）

王晉表示，從去年至今，阿拉伯國家和卡塔爾的關係出現緩和，沙特等國領導人出席世界盃開幕式，也體現出他們對卡塔爾的認可。

不過，王晉認為，卡塔爾根源性的問題在於其不願意接受他國擺佈，和沙特等國的矛盾長期存在 ，有朝一日這種「和諧關係」仍會破裂。鈕松同樣認為，卡塔爾和沙特的關係很難出現根本性突破，目前也只能是「小修小補」。

鈕松表示，雖然矛盾仍然存在，但至少在世界盃的問題上，這畢竟是第一次在中東地區舉辦，既是卡塔爾的榮耀，也是整個阿拉伯世界的榮耀，「阿拉伯國家有一種普遍的民族情緒在裏面，沙特2:1戰勝阿根廷以後，不光是沙特在慶祝，整個阿拉伯世界都很自豪。」

只為人權？

相較於此次阿拉伯國家鼎力支持，向來與卡塔爾關係密切的西方國家，這一次顯得有些不給面子。西方輿論對卡塔爾的人權狀況一片撻伐之聲，聲量遠超歷屆世界盃；英國兩大電視台BBC和ITV甚至拒不播放開幕式，指責卡塔爾賄賂國際足聯、殘酷壓榨移民勞工、頒佈同性戀禁令......

就在卡塔爾世界盃開幕前一天，國際足聯主席恩芬天奴（Gianni Infantino）針對這些指責回擊批評者，直指西方人是「虛偽的雙重標準」。

卡塔爾世界盃：國際足聯主席恩芬天奴（Gianni Infantino）針對這些指責回擊批評者，直指西方人是「虛偽的雙重標準」。（AP）

因凡蒂諾認為，歐洲人過去3000年在世界各地「幹壞事」，只有在未來3000年裏道歉，才有資格給別人「上道德課」。他不僅回憶自己兒時也曾在歐洲受到歧視，還尖鋭指出一些在卡塔爾等地區大肆賺錢的西方企業，也沒有保障移民勞工的權益。

摩洛哥世界新聞網站專欄作者哈曼（Jasper Hamann）在19日的評論文章中指出，那些西方報道中所提出的問題，都不是最近才發生的；且過去舉辦世界盃的國家也存在種種問題，例如日本對尋求庇護者的嚴苛政策、德國2008年舉辦世界盃時是歐盟最大温室氣體排放國、巴西大肆砍伐熱帶雨林等，但都未有如此大量負面報道。

他還諷刺道，對卡塔爾這波攻擊，大部分都和找到解決該國人權問題的方案無關，且一旦世界盃結束，西方政府對卡塔爾移民、女性、LGBTQ群體的權益又會置之不理。

11月22日，兩家英國媒體《金融時報》和「中東之眼」也不約而同地談到了卡塔爾為何會被如此「針對」。後者指出，西方一些人，仍然抱着「東方主義」、「歐洲中心論」等陳詞濫調，對卡塔爾的指責虛偽至極，且充斥着刻板印象；前者認為，那些人之所以這麼想，是因為他們尚未就21世紀剩下的幾十年——一個老牌「民主國家」不再是世界中心的新時代，做好準備。

除了輿論上的攻擊，西方主要國家領導人也集體缺席世界盃開幕式。在一些外媒報道中，他們同樣是出於對卡塔爾人權狀況的不滿而缺席。

2022年11月21日，QatarEnergy 與中石化簽訂了為期 27 年的買賣協議 (SPA)，每年向中國供應 400 萬噸（MTPA）液化天然氣。（QatarEnergy官網）

鈕松則提出了另一個角度的觀點。他認為，本屆世界盃在俄烏衝突背景下舉辦，這場衝突導致歐洲出現了嚴重能源危機，歐洲國家迫切希望在中東地區得到彌補。

但是，中東地區產油國或天然氣生產國並沒有按照西方設定的劇本走。很多歐洲國家對卡塔爾施壓，卡塔爾也沒有太多正面回應，這自然引起西方不滿情緒。

鈕松表示，在這種情況下舉辦世界盃，西方國家自然會通過缺席開幕式的方式，適度對卡塔爾進行「敲打」。

「畢竟只是一場體育賽事，西方國家缺席並不會從根本上動搖其和卡塔爾之間的關係，說白了就是不給面子。」鈕松說。

卡塔爾已探明石油儲量達262億桶，居世界第13位；天然氣儲量25.8萬億立方米，居世界第3位，是歐洲重要的天然氣來源地。以液化天然氣為例，根據美國能源訊息署資料，2021年，歐洲有24%液化天然氣來自卡塔爾，僅次於美國的26%，高於俄羅斯的20%。

今年2月，卡塔爾能源事務國務大臣卡比（Saad al-Kaabi）表示，卡塔爾大部分天然氣產量都已經鎖定在與亞洲買家的長期合同中，即使與客戶協商，最多也只能有10%到15%的產量可以轉向歐洲，任何一個國家都無法取代俄羅斯產能。

卡塔爾油田位置圖。（QatarEnergy官網）

身兼卡塔爾能源公司CEO的卡比10月18日再次發聲，表示卡塔爾正在努力擴大產量，但今冬不會把與亞洲買家簽訂的液化天然氣訂單轉移到歐洲，「給歐洲（天然氣）的量是早就分配好的」。

10月底接受彭博電視台採訪時，卡比批評了歐盟試圖為天然氣價格設置上限的做法，稱其「非常虛偽」，這與歐洲此前一直鼓吹的自由競爭規則相悖。

今年歐洲天然氣價格飆升後，卡塔爾曾承諾不會轉移對歐洲能源供應。卡比在採訪中說，儘管卡塔爾至今仍堅守承諾，但「沒有什麼是永久的，我們有權自由處置自己生產的天然氣」。

路透社報道，德國副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）日前揚言，授予多哈世界盃主辦權是一個「愚蠢的想法，除了腐敗，沒有其他解釋」。

卡比11月21日接受路透社採訪時表示，他對哈貝克的言論感到震驚，這對兩國關係沒有好處。但卡比表示，卡塔爾能源公司與德國企業的合作不會受到政治言論影響，其談判是與公司展開而非政府。報道稱，哈貝克今年3月曾前往多哈，與卡塔爾就能源供應問題進行談判，有消息人士表示，德國和卡塔爾之間的談判，在合同期限和定價等關鍵因素上分歧很大。卡比在採訪中否認了這種說法。

值得一提的是，美國雖然缺席了卡塔爾世界盃開幕式，但國務卿布林肯卻在翌日（21日）抵達卡塔爾，展開了為期兩天的訪問。他此行主要目的在於參加美國與卡塔爾第五輪戰略對話。在22日記者會上，布林肯表示，美國歡迎卡塔爾承諾提高液化天然氣產量，「這將加強全球能源安全」。

這一幕不禁讓人想起拜登今年7月出訪沙特，為求石油不得不一改「強硬」姿態，還和沙特王儲穆罕默德碰拳「示好」。然而，沙特所在的歐佩克+10月決定減產石油，拜登終被「出賣」。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達。圖為他在薩拉姆宮與沙特王儲穆罕默德碰拳。（AP）

對於卡塔爾備受爭議的外籍勞工問題，布林肯表示，這幾年卡塔爾在改善勞動法、擴大勞工權益方面取得了重大進展，美國將繼續與卡塔爾合作，「更廣泛地加強勞工權利和人權」。

但另一邊，布林肯又含蓄批評了國際足聯禁止佩戴彩虹袖標的規定，「當我們看到對言論自由的任何限制時，這總是令人擔憂。」

《華盛頓郵報》22日評論稱，布林肯的訪問體現出拜登政府在卡塔爾問題上一種「艱難的平衡」，一方面礙於卡塔爾的人權問題，但另一邊，卡塔爾正迅速成為美國在中東地區一個「最有價值的合作伙伴」——擁有美軍在海外最大軍事基地之一的烏代德空軍基地，在阿富汗撤軍行動中扮演着至關重要的作用；同時也在烏克蘭問題上採取了較為偏向美國的立場。

當地時間１９日大熊貓「四海」和「京京」抵達卡塔爾。（央視新聞）

卡塔爾為何需要中國？

本屆世界盃另一大無法忽視的元素是中國。儘管中國男足再次無緣世界盃，但從世界盃主場館、裁判、周邊商品、贊助商到「最萌使者」大熊貓，中國元素卻無處不在。正如中國駐卡塔爾大使周劍所說，「中國貢獻」如滿天繁星照亮了這場世界盃。

11月21日，中石化與卡塔爾能源公司簽署了一份為期27年的液化天然氣（LNG）購銷協議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。路透社稱，這是LNG交易歷史上最長的協議。

卡塔爾是最早響應和加入「一帶一路」倡議的國家之一，近年來，中卡關係全面快速發展。兩國經貿務實合作已逐步形成以油氣合作為主軸、以基礎設施建設為重點、以金融和投資為新增長點的合作新格局。自2020年起，中國成為卡塔爾最大貿易伙伴。

2022年11月21日，QatarEnergy 與中石化簽訂了為期 27 年的買賣協議 (SPA)，每年向中國供應 400 萬噸（MTPA）液化天然氣。（QatarEnergy官網）

鈕松認為，卡塔爾作為一個小國，奉行的是平衡外交，試圖和中、美、歐、俄以及中東大國搞好關係，「因此，不能認為卡塔爾把對華關係置於優先地位」。

「但另一方面，卡塔爾發展需要一個能夠支持其搞建設的國家。美國更多是給中東地區帶來衝突和戰爭，歐洲則更傾向於和中東地區進行能源合作。想要搞基礎設施建設，推動國家現代化進程，還是得靠中國。」

鈕松認為，未來中國和卡塔爾之間的發展前景十分廣闊，除了既有的能源領域、基礎設施建設，還可以在數字經濟、航空航天、文化等領域進行合作。王晉則提到，近年來卡塔爾足球進步明顯，中國足球可以多與之進行交流。

本文獲《觀察者網》授權轉載，標題經香港01編輯修訂

