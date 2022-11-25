世界盃｜驚艷全球卡塔爾太后　人生堪稱傳奇　商業手腕精明厲害

世界盃令主辦國卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）成為焦點。在11月20日的開幕禮上，一位身穿Prada特別定製的栗色禮服的美人引人注目。她就是被譽為「中東西施」的卡塔爾太后謝哈穆扎（Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned）。



生於1959年、現年63歲但保養得宜的謝哈穆扎是卡塔爾的「生招牌」，她致力在發展國家教育，推動增加大學數量、以及協助政府和王室投資，為國家帶來進步與財富。

包括卡塔爾在內的回教國家作風保守，嫁入王室女子婚後相夫教子，除此之外就是參加慈善活動與履行公職。但謝哈穆扎是個例外，憑着過人的智慧與丈夫的寵愛，對國家及社會大事有一定的影響力。她更在2010年入選美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）「全球百大最具權力女性排行榜」（Forbes' 100 Most Powerful Women），排名為第74位。

回首她年輕時，所走的並非坦途。其父曾批評前國王哈利法（Sheikh Khalifa bin Hamad bin Abdullah al-Thani），而得罪國王的下場就是，她自小隨家人流亡埃及和科威特。直到她18歲那年，在卡塔爾大學（Qatar University）攻讀社會學的她遇到王子哈立德（Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani），人生才出現轉機。她嫁給哈立德，成為他3位王妃之一。

富裕的卡塔爾王室讓謝哈穆扎過上錦衣玉食的生活；英國《太陽報》11月19日稱，估計王室的總資產淨值約為3,350億美元（約2.6萬億港元）。加上她是哈立德最愛的王妃，各式華服和珠寶唾手可得。英國新聞網站Blitz於10月14日稱，她曾佩戴法國珠寶和鐘錶製造商卡地亞（Cartier）出品的、最貴的一件珠寶，價值超過452萬英鎊（約4284萬港元）。

謝哈穆扎的裝扮不落俗套又有藝術感，令她在一眾貴婦中脫穎而出。她成為媒體鏡頭追逐的焦點。

《紐約郵報》11月23日稱她對記者說，她沒聘請造型師，因找不到知道她想要什麼的人。這意味着她一手一腳打扮，效果卻比造型師的設計更受人歡迎。這位聞名海外的「中東時尚教主」，絕非浪得虛名。

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飛上枝頭變鳳凰的她，沒忘記自己如何一路走來。她除了為丈夫誕下7名子女、服務王室外，剩下的時間也不是只顧吃喝玩樂，一直在努力為改善百姓生活而工作。

她透過丈夫創立的非牟利組織，卡塔爾教育、科學和社區發展基金會（Qatar Foundation for Education, Science and Community Development，暫譯）來推動教育改革、提升國內教育質素。

她吸引數間著名的外國大學在卡塔爾設立分校、增加國內大學數目。這包括美國喬治城大學（Georgetown University）及美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medical College）。

說她是卡塔爾的「招財貓」也不為過。她利用敏銳的投資眼光為國庫帶來進帳。根據黎巴嫩網站Green Titles日期為11月24日的資料，相信謝哈穆扎對卡塔爾政府購買英國哈羅德百貨公司（Harrods）的決定有影響力。她也在卡塔爾收購意大利時尚名牌華倫天奴（Valentino）的交易也發揮重要作用。