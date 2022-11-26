九合一大選｜美媒：選戰頻出「論文門」　與台灣崇尚菁英教育有關

台灣今日（26日）舉行「九合一選舉」，將選出11023位地方公職人員。美國《華爾街日報》昨日（25日）報道指，選戰期間，塵封已久的學生論文成為影響選情的焦點，這與台灣崇尚菁英教育、重視學歷有關。



報道指，台灣處於全世界較不穩定的地緣政治前線，但在今次選舉當中，某些候選人最棘手的挑戰不是來自對中國大陸的立場，而是來自圖書館的書架。選舉過程中挖掘候選人的學術違規行為成了一場「論文大戰」，以網路帳號「XXXXCAT」走紅、外號四叉貓的劉宇席，便花了好幾個星期在圖書館搜尋資料，挖掘政治人物論文抄襲的證據。

兩年前高雄市長補選的候選人李眉蓁，是次九合一選舉中民進黨的原桃園市長參選人林智堅，以及民眾黨新竹市長候選人高虹安、民眾黨前立委蔡壁如等人皆為曾涉及論文爭議的政治人物。報道提到，就連像中共總書記習近平揚言拿下台灣、解放軍在美國眾議院議長佩洛西訪台後於台灣周邊試射導彈般的緊張時刻，「論文門」仍然意外獲得高度的注意。

文章形容越是在這樣的緊張氣氛下，選民把注意力放在那些枝微末節的塵封論文上，似乎代表民眾希望暫時分心、喘一口氣。不過，也有觀點認為，挖掘學術上的違規行為在選戰中有效果，是因為台灣深深崇尚菁英教育，這從競選廣告上便可看出，政治人物經常把學歷掛在看板上。