新書披露英女王並非老死　而是罹患「這種疾病」

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）9月逝世，享耆壽96歲。英國《每日郵報》開始連載引述一本由菲臘親王友人撰寫的新書，稱她並非老死，而是患有骨髓癌，去世前數年都在奮力抗癌。



新書由菲臘親王（Prince Philip）友人布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）撰寫，書名為《伊利沙伯：私人寫照》（Elizabeth: An Intimate Portrait，暫譯），12月8日出版。布蘭德雷斯曾任英國會下議院議員。

書中寫道：「我聽說女王陛下罹患一種骨髓瘤（Myeloma），也就是骨髓癌，而這解釋到為何她感覺疲勞、體重減輕，以及她生前最後1年頻頻傳出行動不便的消息。骨髓瘤最常見的症狀是骨痛，特別是在骨盆和下背，多發性骨髓瘤是一種主要影響長者的疾病。」

他指出，目前尚無已知的治癒方法，但例如控制免疫系統的藥物以及幫助預防骨骼虛弱的藥物，可降低症狀嚴重程度，並將病人生存期延長數月或2到3年。

布蘭德雷斯也在書中寫道，女王雖患病，仍堅持履行公務。他稱她告訴侍女，在菲臘親王2021年4月逝世後，她決心保持忙碌，這樣可幫她應對喪夫之痛。書中也稱女王不想對悲傷「認輸」，她曾說：「我的丈夫肯定不會允許我這麼做」。

書中指出，來到2021年秋天，醫生建議女王對感覺疲倦一事放輕鬆。女王也承認個人健康變差：「我必須理智」。